1.000 recortables a tamaño real de Nicki Minaj cubren la catedral de Helsinki

El culo de Nicki Minaj a tamaño real x 1000 cubriendo todos los escalones de... ¡la catedral de Helsinki! ¿Qué significa esto? Pues eso se ha preguntado el propio Pastor del templo, Hannu Varkki , que afirma no haberse encontrado nunca con algo así.

Nicki Minaj encabeza Summer Up, un festival de música urbana que se celebra en la ciudad finlandesa de Lathi los días 3 y 4 de julio.

Como parte de la promoción de este evento, se ha cubierto la fachada de la catedral de Helsinki con nada más y nada menos que 1.000 recortes a tamaño real de la rapera enseñando su trasero en la portada de su single Anaconda.

Sin duda una promoción muy original que no ha gustado para nada a Hannu Varkki, el Pastor de la Catedral, que mostrado su indignación: "Hubiera sido agradable que hubieran comentado estos planes con nosotros primero, pero no lo hicieron. La plaza se utiliza para todo tipo de actividades, y los escalones de la catedral se han utilizado para albergar exposiciones y muestras de arte, pero no puedo recordar nada como esto".