Las ' 50 Sombras de Grey' de Rihanna

PARA 'ANOTHER MAGAZINE'

Rihanna ha protagonizado una sesión de fotos para la revista 'Another Magazine' al estilo 'Cincuenta Sombras de Grey'. La cantante posa dejando ver todo su potencial frente a una cámara, su espectacular físico y sensualidad. Como fan de la trilogía, el look no podía ser de otra manera que negro, de cuero y con un antifaz, recordando al cuarto rojo de Christian Grey. No es la primavera vez que vemos a RiRi en cueros así que por eso no ha dudado en añadir a su repertorio una sesión a lo 'Madamme'.