El acosador que se coló dos veces en casa de Katy Perry, condenado a tres años de orden de alejamiento

NO PODRÁ ACERCARSE A KATY NI A SU FAMILIA

Katy Perry puede respirar tranquila. Un juez ha dictado una orden de alejamiento contra el hombre que ha estado acechando a la artista y su familia, a la que además ha dirigido amenazas en las redes sociales.

Según TMZ, William Terry, un hombre de 38 años, no podrá acercase a la cantante a menos de 90 metros. Pero no solo eso: esta misma norma se aplica a la pareja de la artista, Orlando Bloom, su bebé recién nacida Daisy y Flynn, el hijo del actor con la modelo Miranda Kerr, que tiene ahora mismo 3 años. Cabe destacar que Miranda Kerr y Katy Perry tienen una estupenda relación entre ellas, tal y como se puede ver en los numerosos 'me gusta' y comentarios que se dedican en las redes sociales.

Terry también tiene prohibido intentar comunicarse con Katy, su familia o su personal en las redes sociales, además de no poder escribir mensajes ni publicar fotografías de la cantante.

El hombre, que se habría colado en la casa de Katy Perry de Beverly Hills en al menos dos ocasiones, accedió a la vivienda a través del jardín. En el mes de septiembre fue arrestado por la Policía tras intentar acceder a la propiedad privada sin autorización.

La propia cantante ha asegurado que el hombre también intentó entrar en su casa el pasado mes de agosto, después de publicar mensajes alarmantes en las redes sociales durante los meses previos.

El preocupante comportamiento en las redes de Terry incluye supuestamente numerosas publicaciones sexualmente explícitas sobre Katy, comentarios sobre la matanza de perros y policías, amenazas de "romperle el cuello a Orlando Bloom" y desear que Flynn y Miranda "cogieran el covid y murieran".