Katy Perry y Orlando Bloom presentan a su primera hija, Daisy Dove Bloom

Anunció su embarazo con un espectacular videoclip y pasó la gestación en medio de una pandemia mundial, pero por fin puede disfrutar de su primera hija. Katy Perry y Orlando Bloom acaban de convertirse en padres de la pequeña Daisy Dove Bloom. Este es el segundo retoño para Orlando Bloom, que ya tiene a Flynn, de 9 años, junto a su expareja Miranda Kerr.

El anuncio de su nacimiento se difundió a través de la cuenta de Unicef, la organización de la que ambos son embajadores. Con una tierna fotografía de uno de los deditos de la bebé sujetando los de sus padres, la pareja se sentía "flotando de amor y asombro por la llegada segura y saludable de nuestra hija", sin embargo, "sabemos que somos afortunados y no todos pueden tener una experiencia de parto tan pacífica como la nuestra".

Daisy Dove Bloom ha llegado al mundo en plena crisis sanitaria y sus padres esperan que los buenos deseos de sus fans se conviertan en solidaridad para los más desfavorecidos. "Desde el COVID-19, muchas más vidas de recién nacidos están en riesgo debido a la mayor falta de acceso a agua, jabón, vacunas y medicamentos que previenen enfermedades. Como padres de un recién nacido, esto nos rompe el corazón, ya que empatizamos con los padres que luchan ahora más que nunca", explica la pareja.

"Celebrando el corazón que sabemos que mi hija tiene, hemos creado esta página para donar y celebrar la llevada de DDB. Al apoyarlos a ellos, estas apoyando a un inicio saludable y a reimaginar un mundo más saludable para cada niño. Esperamos que tu corazón pueda florecer con generosidad", señalan.

UNA CANCIÓN PARA SU HIJA

Este verano Katy Perry ha dado a luz de manera literal y figurada. La cantante ha puesto a la venta 'Smile', su quinto álbum de estudio, en el que se incluye 'What Makes a Woman', una canción donde la cantante reflexiona sobre el feminismo, la belleza y el comportamiento de la mujeres, capaces de cambiar el mundo.

La exclusiva de su embarazo llegó con el primer single del álbum, 'Never Worn White', donde la cantante se viste de blanco para anunciar su compromiso familiar con el actor. "Vernos dentro de sesenta años con un árbol genealógico repleto (Sí, quiero)", afirma en la letra, junto a otros 'votos matrimoniales': "Porque al final de todo, yo te elijo a ti y tú me eliges a mí (Sí, quiero)".

La pareja, que se comprometió hace más de un año y medio, tuvo que posponer su boda por la pandemia de COVID-19.

RUPTURA Y POSTERIOR RECONCILIACIÓN

Katy Perry y Orlando Bloom rompieron a principios de 2017 entre rumores de infidelidad por parte del actor. Tras casi un año separados, la pareja confirmó su reconciliación en febrero de 2018. Dos meses después, la pareja oficializó su romance en una ceremonia en el Vaticano donde se encontraron con el Papa Francisco.

La cantante aseguraba hace un tiempo que tener fe y ofrecer gratitud fueron su salvavidas durante aquellos duros meses. "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado", contó, refiriéndose a sus peores momentos, cuando incluso pensó en suicidarse.