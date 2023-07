El actor Ethan Staler, nuevo novio de Ariana Grande

Hace unos días, el medio TMZ confirmó la separación entre Ariana Grande y Dalton Gomez, que llevaban casados dos años. El mismo medio ha anunciado este 20 de julio que la cantante está saliendo con otro chico.Se trata ni más ni menos que de Ethan Staler, el actor con el que la artista actúa en la película Wicked, conocido por ser Bob Esponja en el el filme musical SpongeBob SquarePant.

En marzo celebraban juntos el Oscar de Michelle Yeoh a mejor actriz por Todo a la vez en todas partes. La foto de los compañeros de reparto sentados juntos circuló rápidamente, pero nadie se esperaba por aquel entonces que Dalton Gomez ya no estaba con ella.

En la final del campeonato de Wimbledon el pasado 16 de julio, Ariana Grande sorprendió a todo el mundo sin su anillo de compromiso. Se especuló sobre una posible separación entre ella y su pareja, el agente inmobiliario de casas de lujo, y al poco tiempo, TMZ informó de que llevaban separados desde enero de este mismo año.

Ethan estaba casado con la cantante Lilly Jay, con la que pasó la noche de fin de año en 2022. Según revela la fuente del medio, los actores de Wicked han empezado a estar juntos después de que Staler se separara de su mujer.

La reacción de Dalton Gomez ante el divorcio

En una exclusiva para US Weekly, una fuente cercana al reciente exmarido de Ariana declaraba que Dalton estaba devastado por la ruptura y que él no quería separarse. Él buscaba un final feliz para su cuento pero no está siendo así.

Parece que el joven no pierde la esperanza y confía en que las cosas se arreglen. "Dalton de verdad espera que las cosas funcionen con Ariana. A pesar de los baches que han atravesado, él no está preparado para rendirse con su matrimonio. Él se ve a sí mismo pasando el resto de su vida con Ariana y hará lo que sea para conseguirlo", añade una segunda fuente del medio.

No obstante, la misma fuente también asegura que Dalton ha estado con otras personas para "distraerse" de la ruptura, que no era nada serio y que no ha superado realmente la ruptura con Ariana. Respecto a la cantante, esta no se ha molestado por los romances de su ya expareja y solo quiere pasar página sin resentimientos.

Hasta el momento y según informa la fuente, Dalton y Ariana mantienen el contacto y se siguen hablando, aunque parece que están en diferentes puntos a la hora de afrontar la ruptura.