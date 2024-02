Alejandro Sanz canta a capela 'Viviendo deprisa' en el Festival Viña del Mar

Alejandro Sanz triunfó este domingo en la apertura del Festival Viña del Mar. El madrileño fue el encargado de inaugurar la edición número 63 y lo hace 30 años después de su primera aparición en el prestigioso evento.

Consolidado ya como uno de los artistas españoles más reconocidos y valorados al otro lado del charco, el cantante llevó a cabo una de las actuaciones más espectaculares de la jornada.

La suya fue una irrupción espectacular. Acompañado de su banda, interpretó durante algo más de una hora grandes éxitos de su carrera, entre ellos Corazón partío, Amiga mía o Quisiera ser, ante más de 15.000 entusiasmados asistentes.

El ganador de 24 Grammys Latinos, con más de 25 millones de discos vendidos, deleitó al público congregado para asistir a la inauguración del evento. Viviendo Deprisa llegó a capela para hacer cantar a todo el público presente en la Quinta de Vergara, que disfrutó del show

Reconocido con las gaviotas de oro y playa

La jornada finalizaba con la tradicional entrega de premios, en la que Alejandro Sanz volvía a hacer historia al recibir las gaviotas de plata y oro por su impecable show y su trayectoria musical, respectivamente. La presencia de Alejandro Sanz en Latinoamérica continuará en Santiago de Chile el 27 de febrero y acabará en Asunción (Paragua) el próximo 2 de marzo.

“Viña, Gracias. Tu manera de sentir, de rugir, de vibrar, y sobre todo de curar. Es sobrenatural. Eres tan bella como fuerte. He respirado tu dolor de cerca, y déjame decirte, que nada podrá romperte. No renuncies a tu luz, deslumbra, yo me quedo cerca, las distancias son inexistentes para quien sabe querer”, compartía tras el concierto en su Instagram.

La de este domingo fue la quinta aparición de Sanz en la chilena de Viña del Mar, dónde regresa ocho años después de su última visita en 2016 y tras cerrar una de sus giras más exitosas por todo el mundo el pasado año 2023, donde visitó las principales ciudades de México, Latinoamérica, España y Estados Unidos con su gira ‘SANZ en Vivo’.