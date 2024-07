Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, pillados en actitud muy cariñosa

Solo unos días después de conocerse la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi con María José Suárez después de tres años de relación, parece que el jinete suma una nueva conquista. Se trata de uno de los galanes más populares de la prensa del corazón, así que no es de extrañar que a las puertas del verano se le vea en actitud cariñosa en los brazos de alguna amiga especial.

Así ha sido precisamente en el multitudinario evento que tuvo lugar este fin de semana en Jerez de la Frontera, donde la nieta del popular empresario José Luis López "El Turronero" celebraba su Primera Comunión. Alrededor de 1.500 invitados disfrutaron de una tarde mágica que incluyó una actuación especial del cantante Pitingo en un parque de atracciones construido para la ocasión.

La periodista de El Mundo María José Yagüe ha sido la encargada de destapar este affair de finales de junio. En su crónica para el citado medio relata que durante la actuación del músico, la complicidad se disparó y lo que en principio parecían arrumacos y gestos de cariño, se transformaron en besos furtivos que esquivaban las miradas del resto de invitados.

Un romance que llega solo unos días después de que la ruptura del socialité y la modelo María José Suárez se haya hecho pública. Ella misma lo confirmaba en sus redes sociales con una despedida en la que no aclara los motivos de la separación, pero dejaba entrever conflictos en los últimos tiempos. "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos", contaba. Los rumores de crisis planeaban sobre la pareja hace tiempo pero su reciente matrimonio en una ceremonia sin validez legal en un crucero disipó durante un tiempo estas dudas.

Por su parte, a Hiba Abouk no se le ha relacionado con nadie desde su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi, con el que tuvo dos hijos y del que se separó tras conocerse su imputación en un caso de violación en Francia que todavía no está resuelto del todo. El lateral del Paris Sant Germain, a su vez, era captado hace unos días en compañía de la cantante Lola Índigo en Ibiza, unas imágenes que causaron un gran revuelo en las redes sociales.