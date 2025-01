Amaia habla sobre el significado de 'Maps', la canción que le dedica a su madre, y la relación con ella

Aunque todavía no ha visto la luz, el tercer disco de Amaia será el que refleje su madurez personal y musical. Ya no es aquella niña de 18 años que conocimos en la Academia de Operación Triunfo, una jovencita admiradora de Marisol a la que su madre llamaba para que se abrigase para evitar caer enferma. "Ponte la bufanda ahora mismo", le exigió en una de las pocas conexiones familiares que tuvieron.

En una reciente entrevista con Vogue, ha reflexionado sobre su vida, su relación con la fama y, especialmente, sobre el vínculo único que comparte con su madre, una figura central en su vida... Y ahora también en su tercer disco.

El impacto de OT y el miedo al qué dirán

Desde su victoria en Operación Triunfo en 2018, Amaia se ha enfrentado al desafío de encontrar su lugar en la música mientras crecía como persona. "Cuando pasó todo el fenómeno OT yo tenía 18 años", explica. "Todo aquello llegó en un momento en el que yo era muy inmadura, muy niña. Y creo que eso me ha afectado en esta cosa de que me dé miedo lo que piensen. Pero es algo que se puede trabajar, no es nada grave".

Este miedo, aunque comprensible, no ha frenado su creatividad ni su capacidad para canalizar sus emociones en su arte. Amaia ha utilizado su música como un vehículo para expresar sus sentimientos, incluyendo aquellos relacionados con la persona que ha estado a su lado desde el principio: su madre.

'Maps', la canción para su madre

En su nuevo disco, Amaia incluye una de las canciones más sinceras de su carrera: Maps, un tema dirigido directamente a su madre con una petición clara: "No busques Amaia en Internet". Esta línea, aparentemente sencilla, esconde una realidad emocional compleja. Amaia explica que su madre tiene la costumbre de buscarla en la red para saber de ella, especialmente porque la artista admite ser algo "dejada" con los mensajes.

"Vivo en Barcelona y puedo pasar un par de días sin contestar. Entonces, ella necesita saber de mí, me busca para saber lo que hago. Lo típico de una madre", comenta Amaia con cariño.

Cuando su madre escuchó la canción, la emoción fue inmediata. "Se emocionó un montón e incluso negó que me buscase en Internet. El tema incluye cosas que son un poco duras de decir a una madre, pero le hizo mucha ilusión tener su propia canción. Además, me dijo que le recordaba a Mecano, y es un grupo que a ella le encanta".

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista es cómo Amaia ha cambiado su percepción de su madre con el tiempo, una evolución que refleja un crecimiento personal propio de una joven de 25 años. "Llega un momento, y en mi caso, hace relativamente poco, en el que pasas de ver a tu madre solo como una madre y la valoras como ser humano", reflexiona.

El tercer disco de Amaia, Cuando abro los ojos no es real, que llegará el próximo 31 de enero, refleja este desarrollo personal y artístico. Es un trabajo en el que mezcla influencias diversas con su sensibilidad característica, creando un sonido fresco y auténtico. Como es habitual en ella, sus letras destacan por su sinceridad y su capacidad para conectar con emociones universales. Eso mimo ocurrió con Tengo un Pensamiento y el fenómeno de su estreno, que marcó su mejor debut en las plataformas desde el fenómeno televisivo.