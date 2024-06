Todas las referencias de 'Nanai', nuevo single de Amaia: de su paso por 'Operación Triunfo' a sus dos álbumes

Amaia ha estrenado Nanai, un single muy esperado por el tiempo que ha estado la artista sin sacar nueva música. Cabe recordar que su último lanzamiento fue Sexo en la playa junto a Alizz, publicado hace un año. Y ahora vuelve con una canción llena de referencias.

El nuevo tema de la ganadora de Operación Triunfo 2017 podría formar parte del próximo álbum de la de Pamplona, pero lo que se conoce hasta ahora es que la cantante de Quedará en nuestra mentese podría haber inspirado en las distintas etapas de su trayectoria musical, al menos en el videoclip.

Desde que la artista anunciara Nanai, se ha especulado mucho sobre la temática del single. Ahora se ha descubierto que se trata de una canción de amor (que podría ir sobre alguien o incluso sobre su relación con la música), y en el videoclip Amaia da claves al puro estilo de Taylor Swift con sus eras.

Un reflejo de 'OT'

En el videoclip de Nanai se pueden ver varias escenas inspiradas en Operación Triunfo, y ya en el comienzo nos transporta al concurso: empieza con una casa de muñecas (la Academia) que se abre y se ve entonces el ojo de Amaia mirando al interior a través de una de las ventanas (los espectadores), situada justo encima de un piano (su instrumento).

La siguiente escena, sin embargo, podría viajar hasta su primer álbum, Pero no pasa nada, pues viste del color de la pintura que luce sobre su cuerpo en la portada del disco.

Después de varias secuencias, se ve a la cantante tocando el piano con chicos vestidos con el mismo chándal a su alrededor que recuerdan a sus compañeros de Academia. Ella luce un vestido rojo, al puro estilo de Miedo, la canción que defendió en la final de OT.

La cantante se hace un selfie y aparece sobre el césped, vestida igual que en el videoclip y portada de su primer single, Un nuevo lugar. De nuevo con la ropa de inspirada en Pero no pasa nada, baila en lo que parece un escenario.

"Esto ya se acaba, voy a despertar. Ya no me acordaba de que esto no es real. Cuando abra los ojos todo se me olvidará, pero aquí un segundo puede ser una eternidad", repite la cantante en la letra. El videoclip termina con la escena que ha escogido como portada de su single, que podría vaticinar la estética de su próximo álbum.