Amaia estrena 'Tocotó' y recupera un vídeo de su infancia cantando por Marisol

Amaia sigue dando pistas sobre su tercer álbum de estudio con el lanzamiento del segundo sencillo del proyecto, Tocotó. En ella, la cantante hace un homenaje a Marisol reinterpretando en términos modernos el tema Corre, corre, caballito, el cual la actriz y cantante española interpretó para su primera película, Un rayo de luz (1960).

La ganadora de Operación Triunfo 2017 siempre ha hecho alarde de su admiración hacia Marisol. Después de que las dos artistas se conocieran en persona, Amaia reconoció que Marisol siempre ha sido una gran influencia para ella: "Fue como ver a Jesucristo. Para mí ha sido siempre una influencia enorme, y de hecho, cuando era pequeña empecé a cantar por ella. Me contó muchas cosas de su vida con las que me sentí identificada", dijo en una entrevista para El Mundo.

En la letra de la composición, Amaia reflexiona sobre el ritmo frenético al que nos han dirigido los avances tecnológicos y digitales. "Voy contra el viento, todos me alcanzan / No llego a tiempo, voy despeinada / El mundo gira, nunca se para / Sigue corriendo, no pasa nada", canta, defendiendo una forma de vida más tranquila.

Por su parte, el videoclip de la canción está grabado en vertical para incidir en su referencia a las redes sociales, donde los vídeos se suceden a gran velocidad para captar nuestra atención en plataformas como Instagram o TikTok.

Amaia de pequeña cantando por Marisol

En el final de la canción, Amaia ha incorporado el audio de un vídeo suyo cantando Corre, corre, caballito cuando era pequeña. Es curioso que este extracto de la canción solo suena en la versión de Tocotó en plataformas digitales, ya que en el videoclip esa parte está recortada.

Ahora, las redes sociales han difundido el vídeo completo de la improvisada actuación de Amaia cuando tenía pocos años, donde aparece cantando de memoria la canción de Marisol de forma muy tierna, demostrando que la cantante y actriz ha sido un referente para Amaia desde muy pequeña.

Letra completa de 'Tocotó', de Amaia

Corre, corre, caballito

Que quiero quedar primera

Mira, todas han salido

Y yo sigo en la bandera

Y venga que ya estamos listos

Trota por la carretera

Y si todo ya está escrito

Yo seré a quien lo lea

----

Corre, corre, caballito, no me des más vueltas

Que por mucho que te muevas

No estamos más cerca de la meta

Corre, corre, caballito, sigue la carrera

Que si no nos despistamos podremos tomar la delantera

----

Voy contra el viento, todos me alcanzan

No llego a tiempo, voy despeinada

La última vuelta, estoy cansada

Y en las apuestas, soy la que gana

Voy contra el viento, todos me alcanzan

No llego a tiempo, voy despeinada

El mundo gira, nunca se para

Sigue corriendo, no pasa nada

----

Corre, corre, caballito, no me des más vueltas

Que por mucho que te muevas

No estamos más cerca de la meta

Corre, corre, caballito, ya nos acercamos

Y ahora que estamos llegando

Veo que esto no es ninguna carrera

----

Ah-ah-ah

Corre, corre, caballito (Ah-ah-ah)

Corre, corre, caballito (Ah-ah-ah)

Ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah

Ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah

Ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah, ta-ra-ra-ra-ah

La-la-ra-ra

----

Corre, corre, caballito

Muy bien

Trota por la carretera

Que llegamos tempranito