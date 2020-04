Amaia Montero se despide de sus seguidores tras un enfrentamiento en redes: "Necesito curarme"

Amaia Montero vuelve a ser noticia, y una vez más no se trata de su carrera artística. En los últimos años la cantante ha protagonizado más polémicas que conciertos y, a pesar de tener el apoyo de muchos seguidores, la cantante no recibe con buena actitud los consejos de sus incondicionales.

Todo comenzó cuando la cantante publicó una imagen suya abrazando y besando a su perro Pop, fallecido en agosto del año pasado, para celebrar el Día Internacional del Beso.

"Queremos fotos nuevas", escribió una seguidora. El mensaje no sentó nada bien a la cantante, que contestó con rotundidad: "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana, sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué".

Aunque la seguidora en cuestión aseguró que su comentario no escondía ninguna mala intención y se disculpó, la tensión fue aumentando con las respuestas de la cantante al resto de usuarios, que afearon la actitud de Montero.

"No... realmente no entiendes como me siento... no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí, lo tengo clarísimo, al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco".

Los primeros en movilizarse para dar apoyo a la cantante han sido los miembros de su club de fans, que han impulsado el hastag #EnLosZapatosDeAmaia para transmitirle cariño y fuerza.

Poco después de este enfrentamiento, la cantante volvía a publicar una imagen suya con el texto "hasta pronto", lo que hace suponer a sus más fieles que se retira un tiempo para desconectar, al menos de la presión de las redes sociales.

Hace ya unos días sus seguidores se preocupaban por el estado físico y anímico de Amaia Montero, que no pudo conectar con sus fans en directo porque no se encontraba bien.

"Hola a tod@s...respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo, mucha fuerza y todo mi amor a todos".