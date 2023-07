La amistad de Nicola Peltz y Selena Gomez: de compartir expareja a volverse inseparables

Hace unos días, Selena Gomez publicó varias fotos de su último viaje junto a su amiga Nicola Peltz.

La hija de Nelson Peltz también ha querido compartir un carrusel de imágenes en Instagram donde se las ve disfrutando de las vacaciones que ha compartido con la intérprete de Rare.

Ambas se muestran muy cercanas la una a la otra y posan abrazándose en bikini o en ropa más informal pero siempre sonriendo. Nicola ha comentado en el post de Selena "Te quiero mucho” y ha añadido en la descripción de su publicación “Amor de verano”

Entre las imágenes podemos ver cómo se divierten en la piscina en compañía de otros familiares como el marido de Nicola, Brooklyn Beckham.

Selena se lleva muy bien con la pareja de su amiga y declaró que son “una pareja de tres” al terminar la pasada fiesta de fin de año

La amistad inesperada

La ex chica Disney y Nicole Peltz mantienen una amistad desde el año pasado cuando se las vio juntas juntas en varias ocasiones. La primera fue en la fiesta de pijamas de Selena durante la promoción de su documental en Apple TV, My Mind & Me. Desde ese momento las dos actrices se han vuelto inseparables.

Sus relaciones con Justin

Nadie se esperaba que congeniaran tan bien por tener un ex en común, Justin Bieber. Sin embargo, han dejado de lado su pasado compartido y encontrado una amiga la una en la otra.

Selena mantuvo una relación con el cantante durante 8 años. Desde aproximadamente 2010, la pareja de estos dos, por aquel entonces, adolescentes estuvo rodeada de rumores sobre infidelidades, embarazos y actitudes tóxicas. Los problemas internos de la pareja provocaron que rompiesen en varias ocasiones hasta que finalmente se distanciaron en 2018.

En uno de esos momentos intermitentes, en 2016, se pudo ver a Justin con la actriz de Transformers en varias citas pero su amor no llegó a consolidarse completamente.

Otros momentos juntas

Para despedir el 2022 llegaron con el mismo vestido a la fiesta de fin de año sorprendiendo a la gente con el mismo el tatuaje que decía "Angel".

La amistad de Selena Gomez y Nicola va más allá de ellas dos. A principios de año se les ha visto con más familiares como la hermana pequeña de la cantante de Come & Get It , Gracie Elliot Teefey que ha acompañado a Selena en más de una ocasión. Las hermanas se tomaron una tierna fotografía dando un beso a Nicole en cada mejilla.

Últimas noticas de Selena Gomez

La cantante lleva sin lanzar nuevas canciones desde 2021 pero ahora está trabajando en nuevos proyectos.

En junio Selena subió a Instagram varias fotos en blanco y negro de ella en un estudio de grabanción con la siguiente frase “No os preocupéis chicos, ya viene. Incluso desde París”.

En Tiktok subió un video contando lo que estaba haciendo en la capital francesa y no se trata nada más y nada menos que de una película completamente en español.

En la publicación desvelaba el gran secreto con las siguiente palabras: "Ahora estoy en un estudio (de música) en París, no paro… Estoy grabando una película que es completamente en español, ni siquiera sé qué decir al respecto, pero ha sido increíble, no puedo esperar a que la veáis"

La gente sigue esperando impacientemente por saber más pero desde ese último anuncio Selena no ha dado más información.