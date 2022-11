Selena Gomez muestra su lado más íntimo y vulnerable en su documental 'My mind and me'

Ya está disponible My mind and me, el documental de Selena Gomez en el que ha mostrado su parte más íntima y vulnerable con el mundo.

El metraje muestra la evolución de la salud mental de la artista durante los últimos años, con más sobras que luces, eclipsada por sus trastornos mentales como bipolaridad, ansiedad, depresión y la enfermedad con la que convive desde hace un largo periodo de su vida, el lupus.

Nunca se ha sentido lo suficientemente buena

En el año 2016, durante el Revival Tour, Selena no se sentia lo suficientemente buena, y es un gran peso que ha sufrido durante muchos años a lo largo de su carrera, sumado al miedo de decepcionar a las personas que habían confiado en ella.

Además la cantante ha confesado que ella iba a formar parte del tema Let Me Love You, de DJ Snake, pero al final fue sue exnovio Justin Bieber el que se quedó con la canción. Este fue uno entre muchos motivos por los que Selena pensaba que ella sola no era suficiente en la industria.

El lupus, una enfermedad incapaitante en su día a día

Una de las partes mas duras del documental ha sido ver a Selena incapacitada por el lupus, a tal punto de no poder abrir una botella porque siente un fuerte dolor en sus manos.

Durante uno de los fragmentos del documental, la actriz, llena de dolor, comienza a llorar por su enfermedad. En ese momento, el cámara que se encuentra junto a ella se derrumba al verla tan mal, le ofrece un abrazo y lloran juntos.

Kenia, un viaje que le cambió la vida

En el año 2019, Selena Gomez por fin pudo cumplir su sueño de viajar a Kenia, un viaje que llevaba posponiendo durante años debido al lupus.

Cuando por fin pudo volar al país africano, la empresaria tuvo una revelación que le hizo tener una de las ideas más importantes de su carrera: insertar la salud mental en el currículm educativo y hacerla más accesible a aquellos que lo necesiten.

Finalmente, en el año 2022 Selena consiguió presentó su proyecto en la Casa Blanca.

Quiere dedicar el resto de su vida a la filantropía

No es la primera vez que Gomez hace esta afirmación. La intérprete quiere dedicarse a la filantropía durante el resto de su vida, es decir, a ayudar de manera desinteresada a quel que lo necesite, incluso si eso significa poner los intereses ajenos por encima de los suyos propios.

Su deseo de ser madre

Selena Gomez tiene un fuerte deseo de ser madre y formar una familia. En otras ocasiones ya hemos escuchado a la cantante hablar sobre este tema, pero a través de su documental hemos podido conocer sus ganas reales de poder tener hijos.

"Toda la vida, desde niña, he trabajado, y lo único que quiero es una familia. Solo quiero ser mamá", manifestaba Selena entre lágrimas. Aunque su deseo podría verse frustrado por el lupus, pues su tratamiento podría incapacitarla para ser madre por la vía natural.

Su ruptura con Justin Bieber, lo mejor que le ha pasado

Durante distintos momentos del documental se puede escuchar el nombre de Justin Biber. Los artistas mantuvieron una larga, controversial y mediática reación entre 2012 y 2018.

“Me sentí atormentada por una relación pasada que no quería dejar”, ha confesado selena sobre su relación con Justin, además de revelar que su ruptura fue lo mejor que le ha pasado: "Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado".

Esta ruptura fue principalmente el motivo que inspiró el sentimental tema de Gomez, Lose you to love me, una canción que compuso en 45 minutos en la que cuenta su redescubrimiento después de cortar lazos con Bieber.