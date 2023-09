Angelina Jolie reconoce haber tenido "depresión" tras divorciarse de Brad Pitt: "Tener hijos me salvó"

En octubre de 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie hacían pública su separación después de 12 años juntos y seis hijos.

La actriz solicitó el divorcio alegando "diferencias irreconciliables" y lo demandó -se hizo público a finales de 2022- acusándolo de haberla agredido físicamente y verbalmente durante un vuelo, así como a dos de sus hijos. "Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, y después la agarró por los hombros y la volvió a sacudir antes de empujarla contra la pared del baño", decía la demanda.

A los meses, se dio a conocer que el intérprete de Thelma y Louise había demandado a la protagonista de Maléfica por vender su parte de unos viñedos en Francia que habían adquirido cuando estaban juntos y del que acordaron no desprenderse sin consentimiento de la otra persona.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Idas y venidas, demandas, acusaciones y muchas polémicas. Han pasado casi diez años desde que solicitaron el divorcio y parece que aún no han zanjado las crisis entre ambos. Angelina se ha pronunciado indirectamente sobre ello en una entrevista con Vogue, en la que ha reconocido estar atravesando una complicada situación.

"Me he sentido un poco deprimida últimamente", ha contado. "En cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante diez años, pero prefiero no hablar de ello".

La estrella de la gran pantalla ha insistido que estos problemas han supuesto que cada vez trabaje menos en el cine, ya que no está preparada del todo. Desde hace siete años -justo cuando se divorció-, no acepta grandes papeles con jornadas de rodaje muy largas: "Tenía mucho que curar y todavía estoy intentando encontrar el equilibrio".

Y es cierto. Desde 2016, la actriz ha participado en muy pocas películas: la secuela de Maléfica (2019), Eternals (2021) y Those who wish me dead (2021). A esto se suma una pequeña participación en el film Come Away (2020) y participó en el doblaje de The one and only Ivan.

Sus hijos, el motivo por el que ha salido de la crisis

Angelina Jolie ha puesto en marcha su marca de ropa Atelier Jolie y ella es consciente de que ha sido como "terapia": "Espero cambiar varios aspectos de mi vida y con este estoy mirando hacia adelante".

El principal motivo por el que ha podido salir del pozo de la depresión han sido sus hijos -Maddox (22), Zahara (18), Shiloh (17), Pax (16) y los gemelos Knox y Vivienne (14)- y les agradece mucho que siempre hayan estado ahí: "Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a evolucionar de manera diferente en este mundo".

