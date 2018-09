Angy Fernández explica por qué se hace menos fotos para Instagram

La cantante Angy Fernández es una de las artistas más activas en Instagram. Sus 282 mil seguidores están al corriente de lo que hace y siente la artista, que suele actualizar su perfil con imágenes diarias. De hecho, la cantante suele postear también fotos que no son suyas, si no de actrices y referentes que tiene.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los seguidores de Angy han notado que cada vez publica menos 'selfies' y fotos de ella misma. Pero lejos de ocultar o disfrazar su malestar, Angy ha compartido con sus seguidores el motivo de esta "ausencia". "También me hago menos fotos porque ultimamente no me gusto mucho, pero eso se tiene que acabar. Cada vez que mire en el espejo me voy a decir: ESTOY TO BUENA", ha escrito junto a una foto en blanco y negro.

La cantante ha dejado claro con esta frase que ella también puede tener bajones y que lo mejor es compartir nuestros sentimientos en vez de ocultarlos. Esperamos que se recupere pronto y que en nada nos sorprenda con las fotos que más le gusten. ¡Ánimo!