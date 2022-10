Angy Fernández revela la enfermedad que padece tras ser ingresada

Angy Fernández, además de una de las actrices más míticas en España por interpretar a Paula en la serie de Física o Química, también se dedica a la música.

La actriz se encontraba en Málaga junto a sus compañeros de Godspell, un musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón, que tiene previsto su estreno el próximo 3 de noviembre en la ciudad costera.

Durante la madrugada del sábado, Angy compartió con sus seguidores unos stories ingresada en el hospital, explicando lo que le sucedía con mucho humor y tranquilidad.

"Night in the hospital. Una que no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", escribía en su cuenta.

Pero Angy no estaba sola, la acompañaba durante este contratiempo su compañero de reparto Pepe Nufrio, al que le dedicó unas bonitas palabras por su compañía: "Mi enfermero es un regalo, en nada le pido la mano a su madre. Gracias por estar".

Horas después, la actriz ha compartido el diagnóstico de su ingreso en el hospital: se trataba de divertitulitis o enfermedad de Crohn. Fernández, que también es celiaca, comentaba que por esta condición había más probabilidades, y que la han "atiborrado a antibióticos para que no se extienda la infección".

"Estoy muy bien acompañada. Espero que pueda irme de aquí mañana o como mucho pasado. Hay una función que estrenar", concluía.