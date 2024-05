Anne Hathaway celebra sus cinco años sin beber alcohol: "No me hacía bien"

Anne Hathaway no descansa ni un momento. En los últimos años, hemos podido verla en películas como Eileen, She Came to Me y ahora en La idea de tenerte, un film inspirado en un fanfic sobre Harry Styles.

La actriz de 41 años se encuentra en una etapa muy dulce, tanto profesional como personalmente. Está casada con Adam Shulman, con el que lleva diez años y tiene dos hijos, Jonathan y Jack. En plena promoción de su última película, la estadounidense ha aprovechado para hablar de un tema muy íntimo que suele evitar: su consumo de alcohol.

Ha concedido una entrevista en New York Times para hablar de sus problemas con la bebida, de la que lleva cinco años limpia: "Normalmente, no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece un hito".

Hace un mes ya explicó que había tomado esta decisión al darse cuenta que no le estaba ayudando en nada: "En el fondo sabía que no era para mí. Y sentí que era tan extremo tener que decir: '¿Pero nada? Si eres alérgico a algo o tienes una reacción anafiláctica a algo, no discutes con ello. Así que dejé de discutir sobre eso".

En su caso, piensa que es lo mejor porque la ralentizaba mucho: "Mi experiencia personal es que todo es mejor. Para mí, era un combustible para revolcarme. Y no me gusta revolcarme".

Dejar el alcohol estuvo motivado por sus dos hijos Jonathan y Jack, de 8 y 4 años, respectivamente, al darse cuenta que la necesitaban al 100% y no quería fallarles.