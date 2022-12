Antonio Banderas, sobre su infarto: "Es una de las mejores cosas que me ha pasado"

Antonio Banderas presume de practicar el amor: "No he perdido la pasión sexual" // antena3.com

Hay sucesos o circunstancias en la vida que sin quererlo se pueden convertir en un punto de inflexión. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Antonio Banderas tras sufrir un infarto en el año 2017, un bache de salud que le hizo replantearse cuáles eran las cosas por las que merecía la pena preocuparse.

"Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me habían pasado en la vida porque las cosas que no eran importantes y me preocupaba todos los días por ellas, no tenían sentido", reflexiona el actor, de 62 años, en una entrevista con el medio estadounidense Page Six.

A veces se presta demasiada atención a las cosas superficiales de la vida y obviamos lo verdaderamente indispensable: el amor de la familia y los amigos. Es cuando pasa algo traumático cuando ponemos el foco y empiezan a cambiar las perspectivas. "Siempre sabes que vas a morir, pero en esos momentos ‘lo sabes", apunta el intérprete.

Comienzas entonces a valorar todo lo bueno que tienes y lo que has conseguido con el tiempo. Uno de los premios de su vida es su hija Stella del Carmen, fruto de su relación con Melanie Griffith. Fue precisamente a ella a la que le dedicó su Goya de Honor en el año 2015.

"Ha sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias, y que, sin embargo, ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Stella del Carmen, a ti, hija mía", dijo al recoger el cabezón.

Antonio Banderas y Stella del Carmen // Gtres

La que también le guarda un especial cariño es Dakota Johnson, hija de Griffith, que creció con el actor español cuando este estaba casado con su madre.

Antonio Banderas sufrió un infarto en marzo de 2017 causado por el fuerte estrés y una aguerrida adicción al trabajo que le hizo tener que someterse a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, él mismo contó en aquel momento que no había sido "tan grave" como se había dicho en los medios de comunicación.

En una de sus visita al Hormiguero también habló de lo que significó para él haber sufrido ese traspiés de salud. "Cuando el infarto me quite la lona del dinero y del querer tener", explicaba. "Es importante en la vida saber deshacerte de cosas, no podemos seguir viajando con una mochila cargada de uno de lo que todo va acumulando", añadió.