Ariana Grande acusada de plagio por el vídeo de 'One Last Time'

En el ámbito creativo es fácil que puedan existir coincidencias entre diferentes piezas, pero a veces llegan a ser evidentes las similitudes. Esta vez, es Ariana Grande la que recibe la acusación de plagio por su recién estrenado vídeo 'One Last Time'.

Hace unos días te contábamos el estreno del nuevo videoclip de Ariana Grande, al que la misma artista le había dado tanto bombo. El material sorprendió a todos sus fans ya que presentaba una temática muy diferente a los vídeos anteriores Problem, Break Free y Love Me Harder. La escena presentaba a Grande a contrarreloj en medio del caos para poder vivir los últimos minutos de un mundo a punto de explotar por un meteorito con su novio.

Poco les ha durado la alegria a los 'Arianators' cuando la banda australiana Safia ha publicado un mensaje a través de su cuenta de Facebook acusando de plagio a la cantante por el vídeo de One Last Time: "Tal vez sea una coincidencia, pero para nosotros parece que la gente de Ariana Grande y su sello han visto nuestro video de 'You Are the One' y re-trabajó el concepto, pero copió algunas partes (especialmente el final)".

El director del videoclip, Max Landis, se pronunció para defender su trabajo: "Coincidencias son coincidencias... pero aquellos en casas de cristal no deben tirar meteoros", dando a entender que la idea del videoclip de Safia no era muy original.

Aún así, los australianos ya han dejado claro que no van detrás ni de Ariana ni del director, simplemente querían dar voz al tema que ha sucedido y que tantas veces pasa en el mundo del arte.

Aquí te dejamos los dos vídeos para que puedes ver por tí mismo las similitudes: