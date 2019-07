Ariana Grande se disculpa por haber hecho un chiste de mal gusto

JonBenet Ramsey fue una de las bellezas infantiles más conocidas de Estados Unidos. Cuando la pequeña fue asesinada en su casa una noche de Navidad de los 90 cuando solo tenía sesis años, su caso se convirtió en uno de los más mediáticos del país.

Ahora, Ariana Grande, que este año está nominada a nada más y nada menos que 10 premios MTV VMA's, se ha visto inmersa en una polémica por un comentario que tuvo con un amigo en Instagram.

Un amigo de la cantante publicó una imagen de la pequeña en su Instagram, y Ariana escribió debajo: "No puedo esperar a que este sea tu look de Halloween". Un comentario que no sentó nada bien a los internautas y que ha obligado a Ariana Grande a pedir disculpas.

“Lo borre rápidamente y entiendo que no es para nada gracioso. Estuvo fuera de lugar y sinceramente pido disculpas”, comentó la cantante poco después en Twitter.