Ariana Grande y Taylor Swift serán las estrellas del Victoria's Secret Fashion Show 2014

A tan solo dos semanas del desfile Victoria's Secret Fashion Show 2014 vamos averiguando cada vez más detalles de cómo será el evento. El desfile se celebrará el próximo 2 de diciembre en la ciudad de Londres y ya conocemos quiénes son las artistas que subirán a cantar a esa pasarela donde desfilarán supermodelos como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

La popular marca de lencería femenina ha decidido contar de nuevo con la voz de Taylor, que ya actuó en la pasarela el año pasado, y a ella se le suma la artista revelación de este año Ariana Grande, que acaba de recibir el premio a mejor artista femenina en los MTV Europe Music Awards de Glasgow. Junto a ambas artistas se suman los artistas masculinos Ed sheeran y Hozier.

En años anteriores han participado artistas como Fall Out boy y A Great Big World (2013); Bruno Mars, Justin Bieber y Rihanna (2012) y Maroon 5, Kanye West, Nicki Minaj y Jay Z (2011).

Si quieres ver la actuación de Taylor Swift en el Victoria's Secret Fashion Show 2013 lo puedes hacer a través del siguiente vídeo:

The moment you’ve been waiting for…here are your 2014 #VSFashionShow musical guests! pic.twitter.com/3dpA3VMjWk