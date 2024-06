Arrepentidos de la cirugía estética: famosos que desearían no haberse pinchado

Los pinchazos y retoques de cirugía estética pueden ser como un tatuaje de esos que te haces cuando eres adolescente. Con los años, se vuelven en contra de ti.

Laura Escanes y Jedet

A Laura Escanes le ha pasado, pero lo más valioso de todo es que lo ha hecho público para crear conciencia y dar testimonio de los cambios que ha supuesto en su cuerpo.

Si los profesionales del tema difundían que productos como el ácido hialurónico se reabsorbían, a la influencer y empresaria no le ha pasado. "Yo hace años que no me pincho los labios... ¡Y mira los morros que tengo!", decía en una charla con la actriz Jedet en su podcast Entre el Cielo y Las Nubes, donde confirmó su arrepentimiento. "Veo fotos de antes y digo '¡con lo mona que estaba'. Y luego me arrepiento de pincharme. Es que es imposible aceptarse con todos los cánones que hay. Un mes se lleva la talla cero y al siguiente hay que tener culo y caderas. Todas queremos encajar en algún lado. Pero cada mes hay una tendencia nueva", aseguraba.

Una trampa en la que también cayó la actriz de Veneno. "Cuando empezó toda esta moda de los ácidos hialurónicos y el bótox, fuimos todas a pincharlos. Decían 'esto se va en seis meses', pero es mentira. Tu boca nunca volverá a ser la misma y tus pómulos nuenca serán los mismos", dijo.

Nicole Kidman

La actriz reconoció haber estado enganchada al bótox y los pinchazos que prometían rejuvenecimiento. "Probé el bótox, desafortunadamente, pero lo dejé y ahora por fin puedo mover mis músculos", confesó al medio La Repubblica. Ahora, cuidar los pequeños detalles se ha convertido en la clave de su éxito. "Llevo siempre crema solar, no fumo y me cuido mediante el ejercicio físico", contó.

Nicole Kidman

Courteney Cox

Pensaba que estaba consiguiendo la juventud a base de tratamientos y pinchazos pero lo único que consiguió fue verse irreconocible.

"No me di cuenta de que realmente tenía un aspecto muy raro con las inyecciones y las cosas que me he hecho en la cara que ahora no haría. Tenía que parar, era una locura", aseguró sobre esta obsesión por la cirugía estética que frenó de golpe cuando se dio cuenta de que era un tema de conversación entre sus amigos. "La gente hablaba de mí", explica la actriz de Friends, que hace un tiempo se sometió a tratamientos de reabsorción.

Courteney Cox

Cameron Díaz

Lo probó una vez y rápidamente dio marcha atrás porque detectó que algo no le había sentado bien. "Me pinché, pero al poco tiempo me di cuenta que prefería ver mi cara envejeciendo que una cara que no decía nada y ahora pienso que las arrugas del rostro son un síntoma de la cantidad de risas que he vivido", contó a Entertainment Tonight.

Cameron Diaz regresa al mundo de la actuación ocho años después de retirarse

Britney Spears

La cantante reconoció que recurrir a estos métodos no fue el mejor para verse la cara rejuvenecida. "Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me había golpeado y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿Cuál es el punto?", se preguntaba.

Britney Spears, artista estadounidense

Linda Evangelista

La modelo tuvo que atravesar gravísimas secuelas tras someterse a varios tratamientos para adelgazar que terminaron teniendo el efecto contrario. Fueron siete sesiones de lipoescultura que le deformaron. "Yo amaba subirme a una pasarela. Ahora me da miedo cruzarme con algún conocido", contó la modelo a People.