Asesinan a tiros al rapero norteamericano Lil Yase a la edad de 25 años

Este sábado, el mundo de la música amanecía con una triste noticia. El rapero Lil Yase, famoso por su canción 'Get In It', aparecía muerto con heridas de bala en la sección sur de East Bay, en San Francisco (Estados Unidos), a la edad de 25 años.

Su propia discográfica confirmaba la noticia a través de las redes sociales. "Apreciamos todo el amor y el apoyo. Yase amaba a sus fans y trabajaba todos los días por ellos. Teníamos cientos de canciones preparadas para vosotros. Por favor, publicad y compartid con el mundo que Yase era el 'Top Dog'" expresaban a través de una publicación en Instagram.

Según anunciaban medios locales de San Francisco, el rapero se encontraba en un estudio de grabación de la ciudad durante la noche del viernes, cuando alrededor de las 23:30 anunció a sus amigos que "Volvería enseguida para seguir trabajando" sin dar explicaciones de a dónde se dirigía.

Tan solo una hora después, sus compañeros conocieron la noticia de su asesinato. Su cuerpo era encontrado a varios kilómetros del último lugar en donde había sido visto. Algo que para sus acompañantes carecía de sentido, ya que el rapero se había ido del lugar con la intención de volver para seguir trabajando.

Actualmente, se sigue sin saber las causas de lo ocurrido. Las personas cercanas a su entorno afirman que el rapero carecía de enemigos y que durante los últimos meses trabajaba sin descanso para sacar en poco tiempo nueva música.

Lil Yase debutó en el mundo del rap con tan solo 18 años. En 2015 conseguía su primer éxito y notoriedad con su canción 'Get It In'. Desde entonces, dedicaba su tiempo a seguir componiendo y creando música, debutando con temas como 'Mad', 'Furl' o 'Who The Fuck Think You Foolin', entre otras.