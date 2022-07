Así se hicieron amigas Belén Esteban y Rosalía: cómo surgió su amistad

Es un secreto a voces que Andreíta, la hija -anónima- de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique es una fanática de Justin Bieber, una believer de categoría. Pues su madre es una motomami. No cabe duda.

La admiración de la princesa del pueblo por la artista catalana viene de lejos, desde los comienzos de Rosalía: el imprevisible éxito de Malamente, los primeros shows de El Mal Querer... Y también las primeras críticas.

Muchos debatían -y discutían- sobre una supuesta apropiación cultural. No todos vieron con buenos ojos que la cantante mezclase palos flamencos como las bulerías con los sonidos más urbanos y ruidos de motores. Los puristas la cuestionaron y dudaron de su capacidad para convertirse en la estrella global que es a día de hoy. Y solo han pasado cuatro años desde entonces.

"Me dio las gracias por Instagram y empezamos a hablar"

Tanto se hablaba de su música que la amistad entre ellas nació gracias al alegato a su favor que la Esteban hizo de la de Sant Esteve de Ses Rovires. Harta de leer críticas sobre ella, salió en su defensa.

"A Rosalía la quiero muchísimo. Siempre he sido muy fan suya. Recuerdo que un día en 'Socialité' salió un crítico poniéndola fina y me sentí muy indignada. Ella me dio las gracias por Instagram y empezamos a hablar por ahí", contó en el podcast de David Insua y David Andújar Menudo Cuadro.

En el mismo espacio añadió que el entorno de la artista siempre la ha tratado con mucho cariño. "Ella, su hermana y su madre se han portado fenomenal conmigo siempre. No somos íntimas, pero nos tenemos un cariño mutuo. La admiro mucho", dijo. Y Belén Esteban no miente. Este mismo martes posó con Rosalía, Pedro Almodóvar y la hermana de la cantante, Pili, en unas instantáneas que publicó en su Instagram.

En el camerino del WiZink Center este martes

Belén Esteban, que ha pasado los últimos meses apartada de la televisión por una complicada fractura de tibia y peroné, recibió una inmensa ovación al aparecer en las gradas del WiZink Center de Madrid donde actuó su amiga este martes.

La de Paracuellos acudió acompañada de su novio, Miguel, que la ha acompañado en todo momento en su proceso de recuperación.

Una vez finalizado el concierto, Esteban pudo acercarse al camerino de la artista a felicitarla por el show. "Noche inolvidable. Mi Rosalía dándolo todo. Mejor disco del año: MOTOMAMI. Te quiero mucho", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos con la cantante, el director de cine Pedro Almodóvar, Rauw Alejandro y la hermana de Rosalía, Pili.

No se pierde un concierto: las otras veces que han estado juntas

Como cualquier fanática que se precie, Belén Esteban aprovecha para disfrutar del directo de Rosalía cada vez que esta pisa la capital madrileña.

La primera vez que se encontraron en los camerinos fue en el concierto de la gira de El Mal Querer en el año 2018. Su foto juntas rompió internet y desató una oleada de comentarios, chistes y memes. Las reinas de España se habían conocido.

La segunda vez que Esteban se acercó a saludar a la intérprete de Bizcochito fue en el Mad Cool de Madrid del año 2019, festival en el que Rosalía figuraba como una de las cabezas de cartel.