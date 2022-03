Genís, el sobrino de Rosalía al que le pide perdón en 'G3 N15'

Tres años han pasado desde que Rosalía se convirtió en una estrella de la música con El Mal Querer. Tres años llenos de vivencias que han hecho evolucionar a la artista tanto profesional como personalmente, que se ha visto plasmado en MOTOMAMI.

La transformación es, junto a la dualidad, el eje central por el que se vertebran las 16 canciones que componen este nuevo trabajo. El resultado de mucho esfuerzo y trabajo que se ha visto recompensado con la buena acogida de este trabajo.

Pero a pesar de estar en la cresta de la ola, no ha sido un viaje fácil. Cuando en 2020 la pandemia de coronavirus sacudió al mundo, a Rosalía la pilló en Miami, trabajando en este disco.

"La pandemia fue muy dura. Estuve casi dos años lejos de mi familia. Dos años", explicó recientemente en una entrevista para El País Semanal. "Estuve lejos del barrio donde crecí. Lejos de mis amigos de siempre. Lejos de todo. Lo hice por apostar por el disco. Fue duro", añadió asegurando que se ponía deadlines (metas) pero que nunca llegaban a cumplirse.

De este sentimiento nació G3 N15, una canción en la que la artista plasma la soledad que vivió al otro lado del charco, cuando se codeaba con grandes personalidades pero a la vez se estaba perdiendo el día a día de las personas más importantes para ella: su familia.

"Recuerdo estar en Los Ángeles en un piso del barrio de West Hollywood. Veía el contexto cuando bajaba a la calle y no paraba de decir: ‘Guau’. Estaba tan lejos de casa… Muy lejos. Entonces, ahí, me di cuenta de todo lo que echaba de menos a mi familia. Muchísimo. Trabajaba 15 o 16 horas diarias, pero era muy difícil. Lo pasé realmente mal", explicó en la mencionada entrevista.

Genís, el hijo de Pili (Daikyri), hermana de Rosalía

G3 N15 está dirigida a su sobrino Genís, de 10 años. Genís es hijo de Pili, la hermana mayor de Rosalía que además es la estilista y asistente de vestuario de la cantante.

"Cuando le hago estilismos a Rosalía son súper adaptados a ella, nos compenetramos muy bien. Yo sé qué le queda bien y ella confía mucho en mí", explicó Daikyri —nombre artístico de Pilar— hace unos años en una entrevista para La Vanguardia, donde además añadía que para las hermanas trabajar juntas no era trabajar, sino ser ellas mismas.

Sobre la maternidad, Pili se quedó embarazada muy joven y decidió ser madre soltera. Aunque pocas veces ha hablado de su vida personal, en una entrevista para Mad Girls Magazine explicó que tras el pseudónimo de Daikyri se escondía un lugar en el que era la adolescente que nunca pudo ser, ya que en esa etapa se convirtió en madre.

"Me perdonarás / Lo que me he perdío, son dos años ya / Tú ya tienes diez, los once están en camino/ ¿Eras de ojos cielo o de ojos azul marino?", empieza cantándole al pequeño en G3 N15.

A continuación, Rosalía habla del contraste que existe en Hollywood, donde el lado más oscuro de la fama deslumbra tanto como los focos de las alfombras rojas: "Aquí nadie está en paz entre estrellas y jeringuillas / Estrellas de mármol cortadas en el suelo / Papelas por las calles donde pasean las modelos. Hay picos en los brazos / Picos en las estrellas / No quiero traerte / Pa' que nunca vengas".

Pero Genís no es al único familiar que tiene presente en esta canción. Al final, la cantante ha incluido un audio de WhatsApp de su abuela hablándole en catalán, reflexionando sobre el cambio que ha dado la vida de su nieta.

"Buenos días. amor mío. Me gusta pensar que en lo más difícil siempre ayuda muchísimo tener una referencia a Dios. Siempre es la familia, en primer lugar. No, en primer lugar diría que siempre es Dios y después la familia. La familia es tan importante . Llevas un camino que es un poco complicado. Cuando lo miro pienso 'qué complicado es el mundo en el que se ha metido Rosalía. Pero bueno, si eres feliz, yo también soy feliz", se le oye decir a su abuela.

LETRA DE 'G3 N15', DE ROSALÍA

Me perdonarás

Lo que me he perdío, son dos años ya

Tú ya tienes diez, los once están en camino

¿Eras de ojos cielo o de ojos azul marino?

No sé qué te gusta, más si las carreras

Naves espaciales o barcos de vela

Si vives tranquilo o vives con guerra

Si ya te enamoras o si aún te peleas

Si sientes calor, lo sientes por dentro

Es que tienes un ángel ardiendo en el pecho

Si en el corazón ya no tienes frío

Es que tienes un ángel, el que yo te envío

Tú siempre callao, como los mayores

Yo te contaré sin adorno o flores

Y me toca estar donde no quiero estar

Esto no es El Mal Querer, eres el mal desear

Estoy en un sitio que no te llevaría

Aquí nadie está en paz entre estrellas y jeringuillas

Estrellas de mármol cortadas en el suelo

Papelas por las calles donde pasean las modelos

Hay picos en los brazos

Picos en las estrellas

No quiero traerte

Pa' que nunca vengas

Pico en las estrellas

Hay picos en los brazos

Se amarran cuando hay frío

Como yo te abrazo

Bon dia, amor meu

M'agrada que, pensar en moments difícils

Sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Dèu

Sempre és la família en primer lloc, i

No en primer lloc, diría que en primer lloc sempre és Dèu

I després la família

La família és tan important

La família sempre és important

Portes um camí que és una mica complicat

Quan m'el miro, penso, "que complicat és el món en que s'ha ficat la Rosalía"

Pero bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç