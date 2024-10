Así es el humorista Berto Romero: edad, pareja, películas y su relación con Andreu Benafuente

Berto Romero nació el 17 de noviembre de 1974 en Manresa (Barcelona), aunque se crio en Cardona. Tiene 49 años y lleva dedicándose al mundo del entretenimiento desde 1993. Viene de una familia de emigrantes murcianos y de mineros.

Berto no solo es humorista, sino que también es guionista y actor. Además, en 2023 dirigió El otro lado, una serie de televisión de Internet.

Las películas en las que ha actuado Berto Romero

Berto Romero ha actuado en multitud de películas españolas, sobre todo bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera y Dani de la Orden.

Con ellos, ha trabajado para los largometrajes Spanish Movie (2009), 3 bodas de más (2013), Barcelona, noche de invierno (2015) o Mamá o papá (2021). También ha actuado para otros directores de cine, como Emilio Martínez-Lázaro (para Ocho apellidos catalanes) o José Luis Cuerda (Tiempo después).

La relación entre Berto Romero y Andreu Benafuente

Durante las carreras profesionales de Berto Romero (49) y el humorista Andreu Benafuente (59), ambos han trabajado juntos en numerosas ocasiones debido a su gran amistad. De hecho, Berto debutó en el programa Buenafuente en 2007, el formato que triunfó en La Sexta.

En ese momento, los dos se presentaron como tío (Andreu) y sobrino (Berto). Muchas personas lo dieron por verdad, ya que tienen cierto parecido físico y se llevan diez años. Sin embargo, todo fue una estrategia de marketing. "La movida de que era sobrino cuajó mucho. Fue la mejor idea que tuvimos", dijo Andreu en el pódcast El sentido de la birra.

También coincidieron en los programas Buenas noches y Buenafuente (Antena 3) y En el aire (también de La Sexta).

Berto Romero, padrino de Cuerpos Especiales | Gtres

La pareja de Berto Romero

Berto está casado con Marta Bercebal, de la que se conocen pocos detalles más allá de su nombre. Sí se sabe que llevan más de 20 años juntos.

En 2023, el humorista contó una anécdota protagonizada por una amiga de su mujer. "Íbamos caminando por Las Ramblas cuando mi mujer se encontró a una amiga que no veía desde hace 20 años. [...] Mi mujer le preguntó si se acordaba de mí", contó Berto. Y la respuesta de la amiga fue un cuadro: "Claro que me acuerdo, me hablabas mucho de él, recuerdo que me dijiste, 'pobrecito, quiere ser cómico'", dijo.