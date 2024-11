Así es la vida actual de Chayanne: su edad, su historia de amor con Marilisa Maronesse y sus últimos éxitos

Más de 40 años de trayectoria en el panorama musical, han dado para mucho. A partir de su primer disco, Chayanne es mi nombre, le han seguido una retahíla de álbumes, conciertos y éxitos que le han avalado como un referente en la música. No nos cabe duda de que el artista puertorriqueño es un icono dentro del panorama musical latino. Ahora, el artista de Torero continúa con sus conciertos en Estados Unidos, y será el año que viene cuando ponga rumbo a nuestro país.

Sus últimos pasos en la música

Tras nueve años de aquel En Todo Estaré (Deluxe Edition), el intérprete de Y Tú Te Vas lanzó Bailemos Otra Vez, un disco que sigue fiel a su estilo. En este lanzamiento, ha sido Bailando Bachata, uno de los temas mejor posicionados de su trayectoria. Actualmente, cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify.

De hecho, este tema le llevó a alzarse con uno de sus últimos reconocimientos: el galardón en los Premios Lo Nuestro en la categoría Mejor Canción del Año-Tropical. Un premio entregado por su hija Isadora Figueroa y Lele Pons.

Su silencio musical

A sus 56 años, el artista de Dejaría Todo sigue siendo todo un fenómeno musical. Prueba de ello, son sus últimos shows, donde se le ve dándolo todo por su público. Sin embargo, se tomó una pausa de cuatro años en la música, entre 2018 cuando sacó Di Qué Sientes Tú a su retorno en 2022 con Te Amo y Punto.

Pero, ¿por qué tardó tanto en sacar música? Lo cierto es que ha tardado nueve años en lanzar nuevo disco Bailemos Otra Vez. El motivo fueron los cambios de ritmo en su trabajo. "Salieron canciones aisladas. He estado haciendo cantidad de cosas, lo que pasa es que discos como tal no lo he hecho”, contó en Billboard.

Después de su gira en 2016, hizo otra en 2018, aunque fue interrumpida por la pandemia "y me faltaron cuatro meses.No había sacado un disco; tardo mucho en hacer un disco", detalló.

"Cuando llegó la pandemia he cogido las cosas con calma (...)Todo ha sido tan cambiante, inesperado, que me tardé todo este tiempo en hacer el disco" expresó en otra entrevista en Infobae.

De su historia de amor con Marilisa Maronesse a sus hijos Lorenzo e Isadora

El cantante puertorriqueño tiene el corazón ocupado desde hace 30 años por la exmodelo venezolana Marilisa Maronesse. Tal y como recoge Hola!, se conocieron en el año 1988, cuando él apenas llevaba unos años de trayectoria en la música y ella aspiraba a ser Miss Venezuela. Un evento al que Chayanne asistió y desde entonces se volvieron inseparables.Tras cuatro años de noviazgo, Marilisa y Chayanne dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima.

Actualmente, el cantante y la exmodelo tienen dos hijos: Lorenzo Valentino (27 años) y Sofía (23 años). El mayor se graduó en Economía en el año 2021 y se lanzó al mundo empresarial lanzando su marca de roma. Mientras que Isadora sigue los pasos de su padre en lo artístico. La hija menor terminó sus estudios de composición en la Escuela de Música Frost, en la Universidad de Miami. “Lo bonito es la familiaridad que tenemos y lo unidos que somos, y que saben que siempre pueden contar conmigo”, dijo en una ocasión el cantante, tal y como cuenta el medio citado.

De lo que se sabe del cantante, es que posee una mansión en Miami valorada en cinco millones de dólares, tal y como recoge el medio argentino Todo Noticias. Un terreno que contaría con una extensión de seis mil metros cuadrados y posee un gran jardín. Una vivienda que, tal y como comentan los constructores, "utiliza todos los elementos de arquitectura típicos del clima tropical para protegerla del sol".