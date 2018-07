Después de dos años desaparecida del mundo de la música, Avril Lavigne reaparece con nuevo single y portada explosiva para su nuevo álbum. Mantiene su estilo rockero, los ojos ahumados y la tez clara pero eso sí, la ropa brilla por su ausencia. La cantante canadiense se destapa de lo lindo para la portada de su disco Here's to never growing up y se esconde tras un enorme oso de peluche.

Aunque ha estado desaparecida musicalmente dos años, Avril Lavigne ha sido noticia por los preparativos de su boda con el líder del grupo Nickelback, Chad Kroeger, que le propuso matrimonio el verano pasado, y por la línea de ropa Abbey Dawn en la que ha estado trabajando. Ahora confiesa estar lista para dar mucha caña tal y como siempre ha hecho.

Escucha Here's to never growing up de Avril Lavigne: