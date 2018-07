YES HE CAN

Barack Obama interpreta 'Shake It Off' de Taylor Swift

Aunque no lo parezca, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama también tiene muy buenas dotes de canto ya que el programa televisivo estadounidense 'The Tonight Show' le ha hecho cantar el exitoso y popular single Shake It Off de Taylor Swift.

Barcelona | @europa_fm | Actualizado el 17/07/2018 a las 20:33 horas