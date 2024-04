La vida privada de Ana Peleteiro: sus padres, su marido, sus dos bodas y cuántos años tiene su hija

Ana Peleteiro es historia viva del deporte español. Su mayor logro profesional fue llevarse a casa una medalla de bronce en el triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, aunque recientemente ha conseguido el mismo premio en el Mundial de Atletismo de Glasgow.

Esto es solo una pequeña parte de su vida, a la que ha sumado hace poco a dos nuevas personas: su marido Benjamin Campaoré y su hija Lúa.

Los padres adoptivos de Ana Peleteiro

La joven deportista nació en Ribeira, una aldea ubicada en La Coruña, y poco después fue adoptada por sus padres. "Yo soy gallega al 100%. Mi madre biológica es gallega, mi padre biológico no sé quién es", explicaba en una entrevista para La Voz de Galicia.

Peleteiro ha admitido en varias ocasiones que le gustaría conocer sus orígenes africanos viajando a África, aunque no se plantea buscar a su familia biológica. "Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más", relató.

En una charla con Sindy Takanashi, reveló que no le fue difícil darse cuenta que era adoptada porque sus dos padres eran blancos. Siempre supo que era adoptada, aunque no fue hasta 2016 cuando su madre le contó la historia completa.

"Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. Para nada" ¿Pero eso de donde te lo sacaste tú?, le preguntó Sandy, a lo que ella respondió que no lo sabía. "Hay niños que tienen amigos imaginarios, pues yo me imaginé que mi madre murió en el parto y por eso tenía padres adoptivos. Yo creo que es un juego como para que no te duelan tanto las cosas, protección".

"En 2016 le digo a mi madre 'de qué habrá muerto mi madre, ¿por el parto?' Y me dice '¿pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana', señalando que no era el único parto o que podía ser gemelas", destacó Ana.

Quién es Benjamin Campaoré, el marido de Ana Peleteiro

La gallega de 28 años anunció su relación con el atleta francés a finales de 2021, poco después de que Peleteiro anunciase su ruptura con Nelson Évora y pronto se vieron envueltos en una polémica. Campaoré, padre de dos hijos, fue denunciado por su expareja por malos tratos. Ana Peleteiro no tardó en salir a defenderlo.

"Eres el hombre más bueno, inteligente y respetuoso que conozco", fue la frase con la que Ana Peleteiro empezó el post que publicó en Twitter para defender a su novio. Benjamin Compaoré fue denunciado en 2020 por su expareja, madre de su dos hijos, por violencia física y psicológica. La mujer aseguró que el atleta le dio un bofetón que le hizo caer a la cama y luego la mantuvo sujeta en el suelo, todo eso delante de sus hijos.

"Actualmente Benjamin no tiene abierta ninguna causa o procedimiento judicial. La denuncia a la que se hace referencia en el artículo publicado fue precisamente retirada escasas semanas después de ser interpuesta. Debe recordarse que, además de un excelente deportista, Benjamin también trabaja para la Federación Francesa de Atletismo como entrenador de un grupo de jóvenes atletas. Como es lógico, cualquier persona con antecedentes penales en asuntos como los relatados, haría inviable ejercer un trabajo así", añadió la deportista con el objetivo de zanjar el asunto.

Al igual que Ana, Benjamin Campaoré también es atleta. Fue campeón de Europa de triple salto en 2014, bronce mundial en pista cubierta en 2016 y tres veces olímpico.

El nacimiento de su hija Lúa

Ana Peleteiro y Benjamin Campaoré tienen una hija en común llamada Lúa, que nació en noviembre de 2023. Nueve meses antes, la gallega compartía una preciosa dedicatoria en Instagram para anunciar a sus seguidores que estaba embarazada: "Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar", escribió.

Pocos días después, explicó en El Hormiguero cómo se había dado cuenta de la feliz noticia: "Me levanté con náuseas y me sentía rara. Tenía una intuición, así que me hice un test de embarazo", dijo añadiendo que dio negativo.

Una vez en Portugal volvió a sentir mareos y se le retrasó la regla cinco días, por lo que empezó a sospechar. "Benjamin me dijo que probablemente estuviese embarazada. No obstante, le conté que hacía una semana había dado negativo", contó la atleta, que en ese momento indignó a su pareja "¿Cómo que te has hecho un test sin mí si esto era algo de equipo, para hacerlo juntos?", le dijo Benjamin, que la convenció para repetir el test.

"No se veía, pero había una pequeña rayita y era positivo", añadió la especialista en triple salto.

El 19 de diciembre de 2022 llegaba Lúa al mundo y actualmente tiene año y medio. "Ayer fue el día más duro y maravilloso por partes iguales de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al 100%, pero quería daros las gracias a todos por la inmensa cantidad de mensajes que me habéis enviado", contó muy emocionada en Instagram.

Tras dar a luz, le costó mucho volver a ponerse ropa ajustada porque no se veía bien, como ha revelado recientemente en Vogue: "Me tuve que decir a mí misma: 'Si a alguien le molesta que salga con un michelín en una foto, que se enfrenten ellos a nueve meses de embarazo y una cirugía mayor'. Las mujeres todavía nos castigamos mucho si no encajamos perfectamente en ese inalcanzable canon de belleza que no sé quién carajo se inventó".

Al principio, no pudo separarse de su hija, llegando a no cuidarse, aunque se dio cuenta que tenía que recuperar su vida: "Hubo un día en el que dije: 'No. Necesito volver a cuidarme, a sentirme bien'. Tener la posibilidad de encerrarme en el baño con mi música o mis vídeos de YouTube y que a lo mejor mi hija esté llorando y permitir que su padre se ocupe de ella".

Las dos bodas de Ana Peleteiro

Tras anunciar el embarazo, a los pocos días llegó la noticia de que los atletas se habían comprometido. Se casaron a mediados de 2022 en Galicia junto a más de 200 invitados, entre ellos amigos, familiares y deportistas de distintos rincones del mundo.

La pequeña Lúa tuvo un papel en la boda. Se encargó de llevar los anillos al altar junto a su hermana mayor —hija de Benjamin— y su prima Sara. "Es muy pequeñita y no creo que se acuerde en un futuro, pero ha tenido un importante papel", contó Ana.

Como los dos son atletas olímpicos, quisieron rendir homenaje a su profesión en la boda y todas las mesas tuvieron nombres de ciudades donde se habían celebrado JJOO. "Las mesas donde se sientan los invitados tienen los nombres de ciudades olímpicas. La nuestra teníamos claro que tenía que ser Tokio por la importancia que tienen para mí y para Benjamin. Al fin y al cabo, fueron decisivos, y marcaron un antes y un después en nuestra relación", explicó.

En octubre de 2023, se volvieron a casar, aunque esta vez fue durante su luna de miel en Tanzania y por el rito Masái. "Hoy nos hemos casado por segunda vez mediante una celebración Masái (ya os enseñaremos fotos y vídeos del momento, ha sido increíble) y después nos prepararon una cena romántica muy, muy, bonita y especial", compartió en stories.

"Durante la cena me dijo que para él era un orgullo que yo sumara el nombre de toda su familia a los que yo ya tenía, pero que él también quería llevar el mío por el resto de su vida... Y bueno, os podéis imaginar la ilusión y el orgullo que es para mí tener un hombre a mi lado tan respetuoso y feminista. Que rompa con las tradiciones de esta forma tan bonita", indicó.

Su historia de amor es especial y querían dejarlo claro casándose en dos ocasiones. ¡Lo lograron!

Ana Peleteiro es una de las deportistas más reconocidas de nuestro país.