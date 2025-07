Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

El fallecimiento de Ozzy Osbourne a los 76 años ha sido una de las noticias más destacadas de la actualidad musical, dado el inmenso legado del cantante como uno de los principales pioneros del heavy metal junto a su banda Black Sabbath.

A pesar de que el vocalista llevaba años arrastrando problemas de salud, destacando sus problemas con el Parkinson que le fue diagnosticado en 2019, muchos de sus fans se han visto sorprendidos por la noticia, ya que el pasado 5 de julio, hace apenas unos días, Ozzy Osbourne se dio un auténtico baño de masas actuando en su concierto de despedida Back to the Beginning, en el estadio Villa Park de su ciudad natal de Birmingham.

Un evento que algunos han llegado a calificar como el Live Aid del heavy metal al reunir a bandas icónicas como Metallica, Guns & Roses, Anthrax o Pantera, entre otras, que han querido rendir homenaje a los creadores del movimiento con sus actuaciones.

Hasta 40.000 acólitos se dieron cita en el estadio y algunos medios indican que otros 5,8 millones de fans se unieron a la transmisión en directo, dando una idea de la trascendencia que han tenido tanto la figura de Ozzy Osbourne y su banda Black Sabbath en la historia de la música.

Aquí recopilamos algunos vídeos de la interpretación de las canciones de Black Sabbath en Back to the Beginning.

'Paranoid'

'N.I.B.'

'War Pigs'

'Iron Man'