Barei da a luz a sus mellizos y publica sus primeras fotos

Barei ha dado mucho que hablar en la recta final de su embarazo debido a su voluminosa tripita, que no le ha impedido hacer vida normal hasta el nacimiento de sus mellizos.

Tal como ella misma ha anunciado a través de las redes sociales, donde no ha dejado de compartir fotos y reflexiones sobre su embarazo, los pequeños nacieron a las 2 de la madrugada del 26 de diciembre y se encuentran perfectamente, al igual que ella.

Además, la artista ha desvelado los nombres de los originales nombres que ella y su pareja, Rubén Villanueva, le han puesto a los bebés en su nuevo videoclip: India y León.

'Bitter Cold', que así se llama su nuevo single, es sin duda el vídeo más íntimo de la cantante basado en los momentos de su embarazo: "Quiero daros las gracias a tod@s por tantísimo cariño durante estos 9 meses, así que no se me ocurre mejor momento que éste para compartir con vosotr@s el videoclip más bonito e íntimo que he hecho nunca. En él os desvelo el nombre de los peques 😜"