Belén Aguilera será una de las teloneras de la mismísima Alicia Keys

Te interesa El bonito detalle de Belén Aguilera con una fan que se ha vuelto vital en TikTok

Superpop le está marcando un camino repletos de éxitos a Belén Aguilera, encabezado con su temazo Camaleón. Su buen momento ha quedado más que ratificado después de que la propia cantante diera a conocer en sus redes sociales que formaría parte del grupo de teloneros de la mismísima Alicia Keys.

En concreto, Belén Aguilera formará parte de los show de Alicia Keys en Milán y Barcelona, que están fijados para el 28 y el 30 de junio.

La cantante de Camelón formará equipo con Lous and the Yakuza, D Smoke y Ayliva como teloneros. Alicia Keys hará dos paradas puntuales en nuestro país y visitará Barcelona y Madrid. La gira de Alicia Keys pasará también por Chicago, San Francisco, Nueva York, Londres y París.

Belén Aguilera utilizaba todo su arsenal de redes sociales para dar a conocer la noticia a través de sus cuentas de Instagram, Tiktok y Twitter. En el vídeo que ha compartido se la puede ver visiblemente emocionada, entre lágrimas de alegría.

Para Belén esta es una experiencia soñada, tal y como expresa en el texto que acompaña a una de las publicaciones de su Instagram, además de recordarnos que la primera vez que cantó sola delante de la gente fue una canción de ella:

"La primera canción que canté sola delante de gente en un recital del cole fue No one de Alicia Keys con 12 añitos y el otro día me dijeron que voy a ser su telonera en Barcelona y Milán. En fin surrealista y deseando conocer a la verdadera pianola queen".

El éxito de 'Cameleón'

Desde hace meses, la cantante ha demostrado su talento como compositora, gracias a algunos de sus temas Camaleón o Inteligencia Emocional, que ya triunfan entre el público. Con este nuevo álbum, la cantante también ha querido dejar muy clara su apuesta por el pop, dejando atrás las baladas que tanto caracterizaron su primer disco.

Desde que Belén cantara La Tirita, tema que compuso junto a Lola Índigo, su carrera ha dado un giro, que se confirma con el gran éxito que le está suponiendo su álbum Superopop.