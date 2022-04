Así suena 'Piketaison', el nuevo single futurista de Luna Ki y Lola Índigo

El pasado lunes 19 llegaba la noticia bomba y por sorpresa de que la aspirante a representar a España en Eurovisión, Luna Ki, y Lola Índigo, iban a sacar un nuevo tema 'Piketaison' y este viernes ha visto finalmente la luz.

Se trata de la segunda canción del primer álbum de Luna Ki 'CL34N', sumándose así a "Voy a morir", el tema que iba a cantar en el Benidorm Fest, aunque al final decidió no participar porque no le dejaron utilizar el autotune para su número.

El single reúne todas las características que enamoraron al público, como la música electrónica, la distorsión sonora y el futurismo, algunos de sus sellos más conocidos.

El "glitter de Zendaya", presente en las letras de Luna Ki

Aunque no solo por esto representa un estilo muy actual, sino porque incluye referencias directas a series ultra reconocidas de la cultura pop como la serie 'Euphoria'. En la canción, uno de sus versos dice "estoy llorando glitter, parezco Zendaya".

Con esto, se muestra la gran influencia que ha tenido esta serie y la fama que sus actores y actrices han conseguido. Un ejemplo fue la actriz Sydney Sweeney, que arrasó en Coachella con un look de la diseñadora española, Charo Ruiz.

LETRA DE 'PIKETAISON'

Y se enciende la luz

Yo no lo planeaba así

Oigo cristales al salir

Se rompen por aquí

Se rompen por allá

Vete de mi

Déjame en paz

Déjame en paz

Salgo con piketaison

Esa es mi armadura

Porque soy una dura

Y tengo que pisar firme

Cobarde

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdi'o, cobarde

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me pеrdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Tе he perdi'o, e' una broma

(Pop, soy pop, soy pop, soy)

Encuéntrame

No me gusta el party, me quiero pirar ya

Si tu no me abre' voy a saltar la valla

Tú estarás de lujo aunque yo me vaya

Estoy llorando glitter, parezco Zendaya

El vestío roto, voy como una moto

Yo ya no noto, ya no siento nada

Parece que floto, no me pidas fotos

Salgo en tus stories colocada

Ah-ah, ¿mi amigas donde están?

Se que me voy a hacer daño

Huele a vómito en el baño

Y sigo calle abajo como un mendigo

Moja'o de vodka el abrigo

Hecha m*erda, pero siempre con estilo

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdido, cobarde

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdido, e' una broma

(Pop, soy pop, soy pop, soy)

Encuéntrame

'Toy en el ascensor donde te conocí

Baby como sube' me recuerda a ti

En la nube te veo partir

Ahora ya no te invito a dormir

(ya no te viene' a dormir-mir)

No me gusta el party, me quiero pirar ya

Si tu no me abre' voy a saltar la valla

Tú estarás de lujo aunque yo me vaya

Estoy llorando glitter, parezco Zendaya

Salgo con piketaison

Esa es mi armadura

Porque soy una dura

Y tengo que pisar firme

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdi'o, cobarde

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdido, cobarde

No me pidas perdón, yo no te perdono

Yo no me perdono, yo estoy en mi zona

Tú estás coloca'o, yo soy tu Amazona'

Te he perdido, cobarde