Alicia Keys desvela la curiosa rutina que sigue con su marido para mantener la relación fuerte

Alicia Keys ha aparecido por El Hormiguero para presentar su autobiografía More myself: mi viaje, editado por Oprah Winfrey. Además, la cantante también ha explicado otras divertidas anécdotas como cuando fue a cenar con Bono y Obama, el consejo que le dio Prince o de su pareja, el rapero Swizz Beatz.

"Tienes un código con tu marido que se llama 'el día de la verdad' y os contáis lo que os ha molestado del otro. Cuéntame cómo hacéis eso para que no se convierta en una competición de reproches", le ha preguntado Pablo Motos, muy interesado.

"Nosotros somos mejores amigos. Nos entendemos muy bien, nos importa muchísimo cómo comunicarnos bien entre nosotros. Y en nuestra vida anterior a estar en pareja no sabíamos comunicar bien, y nos dimos cuenta de que contarte las cosas con tu pareja mantiene fuerte la relación y que el mundo no interfiera en la relación. Entonces nos dejamos ese espacio para ser quienes somos realmente y la verdad es que está funcionando muy bien", le ha revelado la artista.

Swizz Beatz le pidió matrimonio en un barco

Alicia Keys también ha contado que su marido le pidió matrimonio en un barco de una forma totalmente espontánea: "Un día se levantó muy temprano, y él nunca se levanta temprano, así que sabía que estaba tramando algo. Se levanta, desaparece y me manda un mensaje diciéndome que quedábamos en el puerto".

Entonces la pareja se embarcó en un barco con unos amigos y pasaron la mañana en el mar, donde la artista disfrutó nadando: "Me encanta nadar, yo me considero sirena. Es difícil sacarme del agua".

Cuando Alicia regresó al barco, el rapero le dijo que fueran a un lado y ella creía que iban a contemplar el horizonte. "Entonces él se puso de rodillas y me pidió matrimonio. Y yo me puse de rodillas y él me decía '¿no, no, tu de pie!' Fue precioso", ha confesado entre risas.