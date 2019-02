Beyoncé y Jay Z regalarán entradas gratis para sus shows a los fans que sean veganos

GO VEGAN!

Ya contamos hace unas semanas que Beyoncé y Jay Z quería convertir a sus fans al veganismo. Sí, el matrimonio ha asegurado que tener hijos les ha cambiado más que cualquiera otra cosa y aseguran que mantener una dieta sin animales tiene "un profundo impacto para nuestra salud y el medio ambiente".

Todo comenzó tras la publicación de un libro escrito por un amigo de la familia, Marco Borges “The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World”, una oda a la dieta vegana como vía para mejorar física y espiritualmente, al tiempo que se ayuda a construir "un mundo mejor". Queen B y Jay Z fueron los encargados de escribir el prólogo.

La novedad llega ahora que se ha confirmado que Jay Z y Beyoncé van a tope con esto. Para demostrarlo, regalarán entradas gratis para sus shows a todo aquel que sea vegano. La pareja ha publicado en sus redes sociales una imagen con el título del libro y un link en el que animan a la gente a inscribirse y participar en un sorteo de entradas... ¡Solo apto para veganos!