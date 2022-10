Billie Eilish y Jesse Rutherford, pillados de cena en un restaurante de Los Angeles

Billie Eilish y Jesse Rutherford podrían estar juntos. La cantante de 20 años y el líder de la banda The Neighbourhood, de 31, fueron fotografiados este fin de semana cenando en un restaurante de Los Angeles. Los dos artistas abandonaron el local cogidos de la mano.

Nueva pareja a la vista. Billie Eilish y Jesse Rutherford podrían estar juntos, o al menos iniciando una nueva relación.

Los dos artistas fueron pillados este fin de semana cenando juntos en un restaurante vegano de Los Angeles. No fue una cena entre colegas porque la cantante de 20 años y el líder de la banda The Neighbourhood, de 31, abandonaron de el local de la mano y eso ha hecho saltar todas las alarmas.

La cena tuvo lugar en el restaurante Crossroads de Los Angeles y los clientes que coincidieron con Eilish y Rutherford no dudaron en fotografiar a la pareja. Según contaron, estuvieron juntos más de tres horas en el local, compartiendo comida y conversación.

¡Y no solo eso! Los testigos aseguran que a los dos cantantes no les importó que hubiese testigos de su velada y no dudaron en regalarse besos y otros gestos de cariño durante la cena.

Quién es Jesse Rutherford, el vocalista de The Neighbourhood

Jesse Rutherford es un cantante y rapero estadounidense de 31 años, conocido por ser el vocalista de la banda The Neighbourhood desde 2011.

Fue pareja de la influencer Devon Carlson, a la que conoció en un centro comercial. "Nos encanta la ropa, es lógico que nos hayamos conocido en un centro comercial", contó la vlogger en 2019 sobre los inicios de su relación. Estuvieron juntos seis años hasta que en noviembre de 2021 se confirmó su ruptura. Carlson lo oficializó eliminando de su descripción de TikTok el comentario "novia de Jesse". También borró las fotos que tenía con el cantante. Antes de esta relación Rutherford había salido con la cantante y compositora estadounidense Anabel Englund.

El vocalista es famoso por sufrir acromatopsia, un problema de visión que ha marcado su estética y la de su banda. Este trastorno de la retina se caracteriza por la ausencia de visión para los colores, de ahí que vista él y su banda vistan de oscuro y que todos sus videoclips sean en blanco y negro.