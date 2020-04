Billie Eilish se queda con un cachorro que nadie quiso adoptar

La cuarentena por COVID19 ha obligado a la industria musical a hacer un parón que jamás se había visto.

Con cientos de festivales, giras y conciertos pospuestos o cancelados, los cantantes -como el resto de los mortales- se ha encerrado en sus casas para frenar la expansión de los contagios. Billie Eilish no iba a ser menos y se ha desplazado hasta su casa familiar de Los Ángeles, donde pasa estos días junto a su hermano Finneas y el resto de su familia.

Lejos se estar agobiada, Billie Eilish está encantada de poder pasar tiempo descansando, ya que estos dos últimos años han sido una vorágine de viajes, compromisos y shows en directo. “Quiero a mis amigos y tengo muchas ganas de verles, los echo mucho de menos, pero al mismo tiempo...estoy bien. Me siento bien estando sola... me gusta estar sola. No he tenido tanto tiempo libre desde que tenía 12 años”, decía en una charla para el podcast German Telekom Electronic Beats.

El perrito que Billie Eilish ha adoptado / instagram @billieilish

Así, a través de las redes nos hemos enterado de que la cantante había acogido a un cachorro. Las protectoras están desbordadas estos días y la cantante quiso llevarse un perrito a casa mientras el animal no encontraba una familia de forma permanente. Billie anunció que el animal estaba en adopción, pero al no recibir respuesta, la cantante optó por quedárselo.

"Fallé en donar a este pequeño mono. ¡Ahora es mío!", escribió Billie junto a un 'selfie' con el perro.