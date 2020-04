Lady Gaga organiza un macroconcierto benéfico con Taylor Swift, J Balvin, J.Lo, Juanes y muchos más contra el COVID-19

Artistas como Taylor Swift, Jennifer Lopez, J Balvin, Sam Smith, Celine Dion, Billie Eilish y Shawn Mendes son algunos de los últimos nombres que se han unido a la larga lista de cantantes que participarán en el macroconcierto solidario para recaudar fondos para combatir el conoravirus. La cantante de 'Shallow' ha sido la encargada de coordinar el evento junto a la Organización Mundial de la Salud.

La música latina también tendrá cabida y artistas como Becky G, Juanes, Luis Fonsi, Maluma o Anitta se subirán al escenario para recaudar fondos para la crisis sanitaria actual. "Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarde sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfrute del espectáculo", dijo Lady Gaga.

CUÁNDO SE CELEBRARÁ

El evento comenzará este sábado y se dividirá en dos partes, con una emisión inicial de 6 horas en la que los artistas actuarán en las redes sociales y posteriormente un gran concierto de dos horas que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de Estados Unidos y en la mayoría plataformas de internet mundiales a partir de las 0:00 GMT.

DÓNDE VERLO

Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Yahoo y gigantes electrónicos como las estadounidenses Apple y Amazon o la asiática Alibaba emitirán el evento para todos los países. Además, algunas cadenas europeas como la británica BBC han confirmado la retransmisión televisiva en la mañana del domingo.

MÁS ARTISTAS SE UNEN A LA CAUSA

Entre los artistas que participarán en la emisión televisada encontramos a Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Elton John, John Legend y Kacey Musgraves. Lizzo, Paul McCartney y Stevie Wonder también actuarán.

Antes, en las 6 horas previas, el público tendrá la ocasión de ver a cantantes como Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens, además de los ya mencionados.

LO NUEVO DE LADY GAGA: CHROMATICA

