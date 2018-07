Bob Marley dará nombre a la primera marca mundial de productos de marihuana

La familia del ídolo del reggae Bob Marley y un fondo de inversión con sede en Seattle, en Estados Unidos, han anunciado este martes el lanzamiento de la primera marca global de productos relacionados con la marihuana. La marca es la primera que usa el nombre Marley para adornar paquetes de productos de cannabis, que van desde hierbas similares a las que habría fumado el cantante en su Jamaica natal hasta concentrados, aceites y lociones vendidas en países y estados estadounidenses que han dado pasos hacia la despenalización y la legalización del consumo y las ventas.

Marley, que logró extender la música jamaicana a nivel mundial con éxitos como No woman, no cry y I shot the sheriff, murió de cáncer en 1981, a los 36 años. "Veía la hierba como algo espiritual que podía despertar nuestro bienestar, profundizar nuestras reflexiones, conectarnos con la naturaleza y liberar nuestra creatividad", ha señalado su hija Cedella en un comunicado en que se anuncia el acuerdo para usar el nombre "Marley Natural".

La iniciativa se conoce semanas después de que dos estados estadounidenses votaron en favor de legalizar la marihuana para uso recreativo, con un sistema de ventas minoristas similar al que ya funciona en Colorado y el estado de Washington. La venta de cannabis sigue siendo ilegal en gran parte del mundo, pero varios países de Europa y América han comenzado a despenalizarla en varios grados.

Es probable que la marca Marley Natural pueda ser vista en cannabis y otros productos y accesorios para finales de 2015, según el acuerdo de licencia global de 30 años firmado entre la familia y el fondo de inversión privado Privateer Holdings, con sede en Seattle.

La marca, una filial con sede en Nueva York, producirá y venderá productos relacionados con la marihuana en países de todo el mundo y podría alcanzar acuerdos de licencia para producción y empaquetado con agricultores y procesadores que venden cannabis y productos relacionados. La familia de Marley dijo en 2009 que se asociaría con Hilco Consumer Capital para dar autorización a productos que van desde ropa a videojuegos.