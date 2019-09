Si se tiene que destacar un nombre en los Brit Awards que se celebraron anoche, a parte del de Madonna y su caída, es el de Ed Sheeran. El músico y cantante británico se convirtió en el gran triunfador de la gala al llevarse a casa los premios de Mejor Artista Masculino y el galardón más importante, el Disco del Año por X, seis veces platino en el Reino Unido.

Sin estos premios se quedó Sam Smith, que también optaba a esta categoría y que partía como favorito después de ganar varios Grammy. Aún así, Smith recibió los galardones de Artista Revelación y el de "éxito global", después de triunfar alrededor del mundo con su tema Stay With Me.

Otros de los premios más preciados se los llevaron Mark Ronson, al que se le otorgó el de Mejor Single por su exitoso Uptown Funk; Paloma Faith con el de Mejor Artista Femenina británica y Royal Blood como Mejor Banda británica. One Direction, que no asistió a la gala, también ganó el premio de Mejor Videoclip (que se preocesa mediante votaciones de la gente) por You and I.

Taylor Swift, Pharrell Williams y Foo Fighters fueron los ganadores en las categorías internacionales.

El evento también ofreció importantes actuaciones como las de los hombres de la noche: Ed Sheeran, que cantó su próximo single Bloodstream, y Sam Smith, que se entregó al público junto a una gran orquestra que tocaba Lay Me Down. También destacar a Take That con una puesta escena poco común en ellos cantando Let In The Sun y a Kanye West, que aprovechó esta gala para estrenar en vivo su nueva canción, All Day. Blank Space de Taylor Swift y Only Love Can Hurt Like This de Paloma Faith fueron las actuaciones femeninas junto a la de Madonna, que se llevó el "premio" a la anécdota de la noche por caerse por las escaleras en la performance de su nuevo single, Living For Love. Cierran la lista, George Ezra con Budapest y Royal Blood con Figure It Out.

LISTA DE GANADORES

Artista Revelación: Sam Smith

Mejor Canción: Uptown Funk (con Bruno Mars) – Mark Ronson

Álbum del año: X - Ed Sheeran

Mejor Solista Masculino británico: Ed Sheeran

Mejor Solista Femenina británica: Paloma Faith

Mejor Grupo británico: Royal Blood

Mejor Artista Masculino Internacional: Pharrell Williams

Mejor Artista Femenina Internacional: Taylor Swift

Mejor Grupo Internacional: The Foo Fighters

Mejor Vídeo Británico: You and I – One Direction

Brit Award Critics’ Choice: James Bay

Global Success Award: Sam Smith

ACTUACIONES

Ed Sheeran - Bloodstream

Sam Smith - Lay Me Down

Madonna - Living For Love

Kanye West - All Day

Taylor Swift - Blank Space

Take That - Let In The Sun

Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This

George Ezra - Budapest

Royal Blood - Figure It Out