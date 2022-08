Britney Spears estalla contra su expareja tras desvelar el distanciamiento de la cantante con sus hijos

Hace tan solo unos meses Britney Spears celebrara su esperada boda de ensueño con su príncipe azul Sam Asghari, uno de los momentos más importantes de su vida. Pero solo una persona podía irrumpir allí intentando estropearle su gran día: Kevin Federline, su exmarido y con el que ha tenido varios altercados.

Federline ha vuelto a hacer de las suyas y ha vuelto a atacar a Britney, esta vez a través de sus hijos. El exconvicto ha hecho pública la situación de la cantante con sus hijos: “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, señalaba.

La respuesta de Britney

Spears ha decidido que no iba a callarse ante tales dañinas declaraciones, y ha respondido a las acusaciones de Federline a través de sus redes sociales: “Me apena escuchar que mi exmarido ha decidido hablar públicamente sobre la relación que existe entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a niños adolescentes no es fácil para nadie", empezaba Brit.

La artista ha proseguido explicando que esto viene desde hace mucho tiempo y que es, en una palabra, "doloroso" para ella. Además ha revelado que fue su madre la que le dijo que "entregase a los niños a su padre", mientras la intérprete de Toxic se encontraba bajo la tutela de James Spears, su padre.

Durante 15 años Britney ha sido una marioneta sin autonomía, sin ningún tipo de control o poder sobre si misma, sus pertenencias o sus hijos, y así lo ha vuelto a recalcar en un post de Instagram a raíz de esta situación que anteriormente ha definido como dolorosa.

"No he podido salir de casa con libertad desde hace 15 años. Necesitaba permiso para todo. Poder tener acceso ahora a mi propio dinero me resulta abrumador. Además los insultos que conlleva la fama en este negocio no solo me afectan a mí si no también a mis niños, soy un ser humano y he hecho lo mejor que he podido", se lamentaba.

Su marido, también indignado

Su marido Sam Asghari tampoco se ha quedado callado ante tal injusticia y ha respondido a las acusaciones del exmarido de Britney, señalando que no hay nada de malo en la actitud o publicaciones de la cantante. Además ha señalado que "los niños cumplirán 18 años pronto y tendrán libertad para tomar sus propias decisiones" y que Kevin no ha sido un modelo a seguir.

El actor se ha desahogado a través de varios stories para concluir con un deseo y un aviso a Kevin Federline: "Te deseo lo mejor y una actitud más positiva en un futuro, pero por ahora, no vuelvas a nombrar a mi mujer".