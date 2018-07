Britney Spears le gasta una broma a sus 'futuros guardaespaldas'

Britney Spears nos ha regalado uno de sus divertidos momentos que tanto nos gustan al exagerar su propio personaje para gastarle una broma a tres hombres que creen que van a ser su guardaespaldas en su espectáculo Piece Of Me en Las Vegas.

Britney Spears ha sido la invitada de Best Time Ever, el nuevo programa presentado por el actor Neil Patrick Harris, conocido por su papel de Barney Stinson en Cómo Conocí a Vuestra Madre.

La cantante participó en la sección Voices In Your Head en la que a través de un pinganillo recibía instrucciones de Neil y de otro invitado, en este caso Joe Jonas; para que le gastase una broma a tres hombres que creían que estaban siendo entrevistados para ser los futuros guardaespaldas de Britney en su espectáculo Piece Of Me.

Britney Spears se metió perfectamente en el papel de super diva haciendo hilarantes saludos como "Soy la única Britney Spears" o su famoso "I'm Britney, Bitch!".

Siguiendo en la línea de chalada total les pregunta si son "más fuertes que un tanque", haciéndoles cambiar de asiento continuamente, que le besen la mano o haciéndoles bailar sus coreografias.