Britney Spears pide perdón a Justin Timberlake por lo que contó en sus memorias

Britney Spears se desnudaba emocionalmente en sus memorias al hablar de Justin Timberlake y los pormenores de su relación.

La cantante repasó toda su historia juntos en The Woman in Me, desde cómo se conocieron en el programa infantil The Mickey Mouse Club, hasta cómo terminaron siendo pareja varios años después. Entre medias, su primer beso sucedió jugando a Verdad o Reto.

"Muy pronto me di cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él, tan enamorada de él que era patético", escribió. No todo fue tan bonito como parecía porque él la engañó "un par de veces" con una cantante de All Saints y una bailarina suya.

El gran problema llegó en el año 2000 cuando la estrella se dio cuenta de que estaba embarazada: "Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había anticipado. Pero definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Sobre el aborto, contó: "No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería hacerlo"."Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida".

Ahora, tres meses después de la publicación del libro, la cantante pide disculpas por sus palabras, pero no lo hace de manera directa. Lo hace reconociendo la última canción de Timberlake, Selfish, por lo que se deduce que sus palabras están dedicadas a su expareja. El tema, que salió el pasado viernes después de un par de años de silencio musical, ha enamorado a la cantante de Toxic.

"Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente... También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, 'Selfish' . Es tan buena".

Una publicación en su cuenta de Instagram que ha generado gran impacto entre los seguidores de Britney, que además salió reforzada tras el estreno musical de Timberlake. El tema del rapero, que guarda muchas similitudes con el tema de Britney Femme Fatale, hizo que este útimo subiese rápidamente en reproducciones en Spotify.