Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Abraham Mateo, Omar Montes, Varry Brava, Jason Derulo y más

Hayas cumplido o no tus propósitos de Año Nuevo, todavía queda mucho 2024 para alcanzar metas, soñar a lo grande y llevar a cabo cambios que mejoren tu día a día. Ir más al gimnasio, mudarte de piso, comprar ese coche tan deseado, cuidar a los tuyos... Los grandes objetivos requieren de un gran impulso, y qué mejor manera de motivarse que con la música de Xavi Alfaro.

El año ha comenzado calentito en lo que a nuevos estrenos se refiere. Las uniones infalibles de Abraham Mateo y Omar Montes, o Jason Derulo y Michale Buble, el regreso por todo lo alto de Justin Timberlake, la nueva de Varry Brava en plena temporada de Benidorm Fest ... ¡Toma nota!

Andrés Koi - 'Todo lo que me mata'

La carrera en solitario del que fuera el vocalista de DVICIO no ha hecho más que empezar. El artista despegaba con Buffet, un pegadito tema pop al que le siguió un emotivo viaje al pasado con El niño que fui ayer. Ahora llega este TLQMM (Todo lo que me mata), un tema que llega con un videoclip protagonizado por su pareja, la actriz Begoña Vargas, que deslumbra entre neones rojizos. Se trata del tercer adelanto de su disco que pronto verá la luz.

Abraham Mateo y Omar Montes - 'Falsos recuerdos'

San Fernando y Pan Bendito, unidos. Abraham Mateo continúa su estela de colaboraciones uniéndose al artista urbano Omar Montes, que nunca se niega si se trata de una colaboración rumbera con toques de salsa y bachata. Un nuevo hit para el gaditano que llega tras unirse a Vicco en tequiero y que supone un paso más en su carrera hacia el nuevo disco. Abraham Mateo tiene muchos planes para 2024 y uno de ellos es estrenar un nuevo LP por sus 15 años en la música. ¡Casi nada!

Jason Derulo y Michael Bublé - 'Spicy Margarita'

Un cóctel picante para dos artistas de los pies a la cabeza. Jason Derulo se une al extraordinario Michael Bublé en un tema que promete convertirse en un imprescindible de la pista de baile este año. Derulo, que está sumergido además en un nuevo tour mundial, ha querido unirse al rey del blues y la Navidad en una canción tan atrevida como pegadiza.

Justin Timberlake - 'Selfish'

Justin Timberlake está de vuelta después de seis años de silencio musical. Selfish es el primer adelanto de su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was, y la canción con la que confirma su regreso a la industria tras su último álbum en 2018. El artista, que tenía ganas de volver a primera línea, presentó el tema en exclusiva en su Memphis natal, donde quedó más que claro que el R&B de uno de los raperos por excelencia sigue más vigente que nunca.

Varry Brava - 'Romamor'

Justo cuando está a punto de arrancar el Benidorm Fest, la preselección eurovisiva donde los chicos de Varry Brava triunfaron con Raffaella, el trío lanza nuevo single. Romamor es el segundo adelanto de su nuevo disco, un tema para el que viajaron a disfrutar de las delicias gastronómicas y artísticas de una ciudad como Roma. En Roma hay mucho amor... De ahí que sea un Romamor.

