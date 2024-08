Britney Spears vuelve a hablar de la misteriosa desaparición de sus joyas más preciadas

Toxic o Oops!...I Did It Again son canciones de Britney Spears que todos conocemos. El éxito mundial de la cantante es innegable, pero también le ha hecho estar constantemente en el foco mediático y en la vida pública.

Así ha sucedido con la tutela abusiva de su padre, bajo la que ha estado 13 años; sus palabras criticando a la cantante Halsey debido a un hackeo en su cuenta de X; la falsa puesta en venta de su casa debido a un error informático en julio de 2024, o el robo de sus joyas sufrido en mayo de 2024.

Es sobre este robo sobre el que la cantante ha vuelto a pronunciarse en una publicación de Instagram recientemente. Te contamos todos los detalles de la historia.

Un robo sin denuncia

En mayo de 2024 saltaban todas las alarmas y rumores de un posible asalto a la casa de la cantante para quitarle sus joyas, aunque la policía aseguró que no había recibido ninguna denuncia, lo que desató las dudas de los fans.

Esto llevó a Britney Spears a publicar un vídeo en su cuenta de Instagram donde mostraba que, efectivamente, habían desaparecido de su joyero y confirmaba lo sucedido. El vídeo, no obstante, ha sido eliminado y sustituido por uno nuevo donde reflexiona sobre su paradero.

¿Dónde estarán?

Este martes 26 de agosto la cantante ha subido una nueva foto a Instagram para hablar del mencionado suceso. Se trata de una foto suya de hace dos años, que ha acompañado con un texto donde deja claro que la única explicación posible a la desaparición es un robo con una pregunta retórica:

"Me gustan estas fotos porque estoy llevando mi collar favorito, el que me dio mi peluquero. Es de una boutique cara, solía darme uno cada cuatro meses... Los otros tenían más color, pero este fue el primero que desapareció. Toda mi joyería desapareció el año pasado, pero ¿no os preguntáis a veces dónde está toda en este exacto momento?"

Jugando al despiste

No es la primera vez que Britney Spears sufre un robo de joyas. Por ese motivo, ha decidido tomar medidas para evitar que la situación se repita.

Así, en el post de Instagram que ya ha sido borrado, y cuya existencia hemos conocido por la red social X, la cantante manifestaba lo siguiente: "Es complicado comprar nuevas joyas ahora porque tengo miedo de que vayan a desaparecer, así que las compro baratas y falsas".

Nunca sabremos el motivo real por el que la estadounidense borró la publicación, aunque por los detalles que conocemos, lo más probable es que se diese cuenta de que estaba revelando el truco que usaría para dar a los ladrones su merecido. ¡Esperemos que no le vuelva a pasar!