La gran polémica entre Britney Spears y Halsey: "Me parece ilegal y cruel"

Halsey y Britney Spears son las protagonistas de la última gran polémica en el mundo de la música pop internacional. Empecemos por el principio.

El 1 de julio, la cantante estadounidense Halsey anunció en redes sociales la que sería el segundo sencillo de su nuevo álbum: Lucky. El título coincide, no por casualidad, con el tema homónimo de Britney Spears del 2000, incluido en su disco Oops!... I Did It Again.

Así, Halsey quería homenajear a Spears como el icono y el referente que siempre ha sido para ella. Por eso, quería que su nueva canción fuese un sample del tema original de Spears. "Cuando tenía cinco años, siempre sentí que Britney me cantaba directamente a mí. 24 años después, estas palabras me suenan diferentes. Te amo por siempre", escribió Halsey.

La intérprete de Closer también explicó que contaba con la aprobación de Spears para lanzar su reinterpretación de Lucky, ya que de lo contrario nunca la habría publicado. De hecho, dijo que tuvo que ganarse la simpatía de Britney con una "carta de fan loca larga y cursi".

¿Cómo es la canción de Halsey?

Con estos antecedentes, Halsey ha publicado la canción este viernes 26 de julio. En ella, la cantante habla de su propia vida, de su experiencia con la fama y de cómo la percibe la sociedad. Habla de su reciente diagnóstico de leucemia y de su lado más humano, que contrasta con la deshumanización que percibe por parte del resto.

"¿Y por qué está perdiendo tanto peso? / Oí que es por las drogas que consumía / Y lo siento, pero no puedo identificarme / Porque yo nunca terminaría en ese estado / Una chica así es madre, debe ser duro / Una niña problemática, yo era ruda / Pero ¿qué haces con un adulto difícil?", canta en la segunda estrofa.

Todo está relacionado con ella, con sus experiencias personales. En general, es una composición propia, aunque el estribillo es casi idéntico al del tema original de Britney Spears (solo cambia que habla en primera persona, en vez de en tercera persona). Por eso es un sample. El Lucky de Halsey es un tema nostálgico, musical y estéticamente, ya que recuerda a la música de los 2000, año en el que se estrenó el Lucky de Britney.

La aparición de Britney Spears

Tras el estreno de la canción, Britney Spears publicó un mensaje en sus redes sociales criticando duramente a Halsey. Según explicaba, había entendido que la canción hablaba sobre ella, en vez de sobre Halsey. Estaba dispuesta a denunciar a la artista.

"Por razones obvias estoy muy disgustada por el vídeo de Halsey. Me siento acosada, violada e intimidada. No sabía que una artista como ella y alguien a quien yo miraba y admiraba me ilustraría de una manera tan ignorante, haciéndome pasar por una estrella del pop superficial sin corazón ni preocupación alguna. Tengo mis propios problemas de salud y por eso ayer cerré mi cuenta de Instagram. [...] Hoy hablaré con mis abogados para ver qué se puede hacer al respecto. Me parece ilegal y cruel", escribió.

Antes de que Halsey reaccionara púbicamente, Spears volvió a pronunciarse al respecto, esta vez desdiciendo su anterior mensaje, borrándolo y alegando que no había sido ella quien había escrito eso. "¡¡Noticias falsas!! ¡¡¡Esa no era yo en mi teléfono!!! Me encanta Halsey y por eso lo borré", ha publicado este sábado.

Por su parte, Halsey sí ha contestado a este segundo tuit: "¡¡¡¡Y yo amo a Britney!!!! Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Fuiste la primera persona que me hizo darme cuenta de lo que significa sentirse inspirado. Y me sigues inspirando cada día", publicó, zanjando esta extraña polémica.