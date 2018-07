"La bulimia mató a mi hermana", defiende el hermano de Amy Winehouse

El 23 de julio de 2011 aparecía muerta en su domicilio de Londres la cantante Amy Winehouse. Desde ese momento, la polémica ha rodeado la causa de la muerte de la diva del soul. A pesar de que los informes oficiales dictaminaron que la muerte se produjo por ingerir una cantidad letal de alcohol y medicamentos, ahora es el hermano de la cantante, Alex WineHouse, quién asegura que el verdadero motivo por el que murió su hermana fue por la bulimia que padecía desde la adolescencia.

Así Amy vuelve a la actualidad tras estas declaraciones de su hermano al diario 'The Observer' donde asegura: “Sufría una bulimia muy severa. No es ninguna sorpresa, no había más que mirarla. Hubiera muerto antes o después por el camino que llevaba, pero lo que la mató de verdad fue la bulimia. Terrible”

Además su hermano asegura que la vocalista padecía la enfermedad desde los 17 años después de conocer a una serie de amistades que la llevaron a una destrucción alimenticia: "Todas sus amigas tenían por costumbre darse un buen banquete y, posteriormente, irse juntas al baño para vomitar todo lo que habían ingerido”.

Así explicó Alex que junto a este problema se le unieron otras adicciones que afectaría a su estado de salud: “Fueron pasando los años, y su bulimia se unió a otros muchos problemas que fueron mermando su estado de salud, sin que ella tratara de pedir ayuda a su familia”.