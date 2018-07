Amy Winehouse, nuevo mito de la música

Apenas han pasado unos días desde que el cuerpo de la artista apareció sin vida en su apartamento de Camdem y ya se ha anunciado el lanzamiento el próximo 20 de septiembre de un nuevo tema, se trata de la canción que Amy Winehouse grabó para el álbum Duets II de Tony Bennet, Body and Soul.



Por otra parte, a pesar de que sus continuas apariciones en prensa se centraban en su afán por los excesos, Winehouse ya estaba trabajando en su nuevo disco del que ya había grabado una decena de canciones, por lo que se rumorea que Universal Music dispone de material suficiente para sacar al mercado un nuevo disco en otoño del 2012. Para que esto sucediera la discográfica solo tiene que disponer del permiso de los familiares.



A sus espaldas Amy Winehouse carga con éxitos como su primer álbum, Frank, por el que fue nominada a los Brit Awards y Mercury Prize y su segundo álbum de estudio Back to Black con el que consiguió 5 Grammys. Tras su muerte sus trabajos se han colado en los puestos más altos de las listas de ventas, repitiendo posición en el número 1 con Back to Black como consiguió hace 5 años.

Si esto no ha sido suficiente la industria de Hollywood, apovechando el tirón, también está interesada en llevar la vida de la diva del soul a la gran pantalla. Varios productores están interesados en el proyecto, e incluso ya se barajan los nombres de Scarlett Johansson, Sienna Miller y Keira Knightley como posibles protagonistas de la película.