La caída estrepitosa de Billie Eilish en su último concierto: esta es su dolorosa consecuencia

Billie Eilish sigue inmersa en una de sus giras más intensas. Su Hit Me Hard And Soft World Tourestá llevando a la cantante de Bad Guy por medio mundo con un panel de conciertos en el que llegará también al viejo continente, y que además cuenta con dos fechas incluidas en nuestro país.

Es cierto que siempre hay anécdotas de todo tipo e incluso el escenario te puede jugar una mala pasada. Ha sido el caso de Eilish en su último concierto en el Madison Square Garde de Nueva York, donde sufrió una caída mientras bajaba una de las escaleras del escenario. Mientras saludaba a su público, la artista tropezó causándole un moretón o hematoma en la parte superior de una de sus piernas, tal y como ha compartido en redes.

"Espero que Billie se esté cuidando y descansando lo que necesita. Las giras pueden ser muy duras, pero ella es muy fuerte", "parece tan doloroso", "espero que se recupere" son algunos de los comentarios que han inundado las redes con los que sus fans han mostrado su apoyo y han manifestado su pronta recuperación.

Billie Eilish y sus conciertos en España

Como os contamos en la web de EuropaFM, la intérprete de What Was I Made For? llegará a Españaseis años después de su último concierto en nuestro país. Concretamente, la cantante se dispuso a ofrecer el mejor de sus directos el pasado 3 de septiembre de 2019 en el WiZink Center de Madrid.

Sin embargo, Billie Eilish viene dispuesta a arrasar con su música con dos fechas en Barcelona. La artista de WILDFLOWER actuará en el Palau Sant Jordi el 14 y 15 de junio de 2025. Todo esto viene enmarcado en una gira que dio el pistoletazo de salida el pasado mes de septiembre y con la que sigue sumergida en sus fechas en Norteamérica.

Durante el mes de febrero recorrerá Australia de punta a punta y no será hasta abril cuando pise Europa con fechas en Estocolmo, Copenhague, Ámsterdam, Cracovia, Londres o Dublín, entre otros destinos.

Guess featuring billie eilish, su último lanzamiento de la mano de Charlie xcx

Más allá de su HIT ME HARD AND SOFT, su último trabajo discográfico, Billie Eilish se unió al último proyecto de Charlie xcx con el que buscaba relanzar su último disco bajo el nombre de Brat and It's Completely Different but is Still Brat. Junto a esa infinidad de nombres en el que la artista británica ha escogido para su álbum como Bb trickz, Ariana Grande o Lorde, se encuentra también Billie Eilish, quien presta su voz para sumergirnos al ritmo de Guess.